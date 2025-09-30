Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
sociedad
Sucesos

La Gomera

Reducen con un tiro en el pie a un hombre que arremetió contra dos guardias civiles

El atacante había utilizado un objeto punzante al atacar a los agentes en San Sebastián de la Gomera.

El atacante había utilizado un objeto punzante al atacar a los agentes

El atacante había utilizado un objeto punzante al atacar a los agentes

Nacho Feliciano
Publicado:

San Sebastián de la Gomera fue el escenario, en la jornada de ayer lunes, de un suceso que culminó con la detención de un hombre que había atacado a dos agentes de la Guardia Civil y que tuvo que ser reducido mediante un disparo.

Los hechos acontecieron en la capital gomera cuando agentes de la Benemérita y la Policía Local acudieron al lugar a petición de un equipo sanitario que atendía a un varón, alertando de que se encontraba muy alterado y se había marchado a la carrera. En el momento de ser interceptado, el hombre, tras un primer forcejeo, sacó un objeto punzante con el que atacó a los agentes, según detallan fuentes de la Guardia Civil, además de arremeter con puñetazos y patadas.

Finalmente, una de las agentes del Instituto Armado realizó varios disparos disuasorios, uno de los cuales impactó en el pie del varón, cuya vida no corre peligro. Además, varios de los agentes presentan heridas de diversa consideración como consecuencia del enfrentamiento, incluyendo una mordedura y la fractura de varias costillas por parte de la agente que efectuó los disparos.

Críticas de los sindicatos

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha destacado la "valentía" de la agente y cargado contra el Ministerio del Interior por no reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo, como si lo hace con la Policía Local. "No puede ser que la Guardia Civil se juegue la vida y el Gobierno siga negando lo evidente. Reconocimiento ya", ha escrito la asociación a través de una publicación en la red social X.

"¿Cuántas intervenciones con riesgo vital necesitan aún nuestros compañeros para que la Guardia Civil sea reconocida como profesión de riesgo? ¿Hasta cuándo tendrá que esperar para el mismo reconocimiento que ya tienen otros cuerpos policiales? ¿Por qué Marlaska sigue negando la evidencia: cada servicio es jugarse la vida? ¿Por qué quienes protegen a España no reciben la protección que merecen?", concluyen.

