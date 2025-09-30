Muere una joven atropellada por el tranvía en Santa Cruz de Tenerife: llevaba cascos y no se percató de su presencia

Una joven de 22 años ha fallecido en la mañana de este martes al ser atropellada por el tranvía en la Avenida Islas Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, concretamente en la rotonda de 29 de Mayo a unos metros de la parada de Cruz del Señor.

Los hechos sucedieron poco antes de las 10:15 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando del atropello de una persona por parte del tranvía y había quedado atrapada.

El personal de las ambulancias del SUC desplazado al lugar sólo pudo confirmar el fallecimiento de la afectada al presentar lesiones incompatibles con la vida. Según testigos presenciales, la joven habría cruzado un paso de peatones en el momento en el que el tranvía atravesaba la vía, no percatándose de su presencia debido al uso de auriculares.

Bomberos de Tenerife intervinieron en el lugar para liberar el cuerpo de la afectada, mientras que la Policía Local instruyó las diligencias correspondientes y colocó una carpa en el lugar para salvaguardar la imagen de la víctima, abriendo una investigación para esclarecer las causas del atropello. A raíz del accidente la circulación del tranvía fue suspendido durante buena parte de la mañana, recuperándose la normalidad con retrasos a partir del mediodía.

El último accidente de la lista

El de hoy ha sido el último accidente en sumarse al listado de percances que han involucrado al tranvía en la capital tinerfeña, si bien los anteriores no han tenido el trágico desenlace del producido en la jornada de hoy. Así, hace un año se producían dos atropellos en el mismo día, uno en Santa Cruz de Tenerife y otro en La Laguna, que resultaron en sendos traumatismos de carácter moderado para las dos mujeres afectadas.

Más habituales han sido las colisiones con otros vehículos, debido a la invasión de la zona de preferencia del tranvía. Uno de los más aparatosos se produjo en octubre de 2023, cuando un choque entre una ambulancia y el tranvía en la avenida Ángel Romero arrojó un saldo de seis heridos: tres miembros del personal de la ambulancia y otros tantos ocupantes del tranvía.

