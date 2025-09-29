Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 29 de septiembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025

Las lluvias torrenciales y las inundaciones que deja a su paso la borrasca, la reunión de Trump con Netanyahu, el modelo migratorio del PP, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, lunes 29 de septiembre.

Impresionantes y angustiosas imágenes que deja los restos del huracán Gabrielle. Rescates de personas atrapadas en sus vehículos, sorprendidas por la fuerza del agua. Calles convertidas en ríos. El municipio de Cuarte de Huerva se ha llevado la peor parte. Tarragona también en alerta extrema. La previsión es que llueva mucho durante todo el día. Como ven ya hay inundaciones y cortes en carreteras. Preocupa el barranco de Lledó, ahí están puestos todos los ojos. También que algunos ríos puedan desbordarse de manera repentina.

Israel sigue atacando Gaza. Solo horas antes de que Trump se reúna, por cuarta vez, con Netanyahu. El mundo pendiente de la Casa Blanca después de que Trump haya anunciado la posibilidad de un alto el fuego. Netanyahu, en la encrucijada. Sus socios más radicales le piden que anexione Cisjordania. A lo que Trump se opone.

Tolerancia cero y un visado para migrantes. Ese modelo migratorio del PP va a centrar buena parte del debate político en el arranque de semana. También el plantón de Begoña Gómez al juez Peinado. Y la cita importante del día: la presidenta de Navarra, María Chivite, en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

Dicen que con solo 25 minutos de ejercicio al día podemos ganar salud...y vida porque reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Y todo cuenta: caminar, bailar, montar en bici, subir escaleras... En España, las enfermedades cardiovasculares se sitúan a la cabeza de las causas de mortalidad. Así que es importante que nos movamos.

Un hombre degüella a su pareja en plena calle en Sevilla al discutir después de una fiesta

Imagen de un furgón de la Policía Nacional

Imagen de los vecinos de Cazalla de la Sierra, Sevilla.

Incomunicados y al límite: vecinos de Cazalla de la Sierra, hartos de los continuos cortes de cobertura e Internet

Noticias de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025

Efemérides de hoy 29 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 29 de septiembre?

Los mayores cada vez están más conectados, pero a su manera: "Ni TikTok ni TikTik tengo"
Los mayores cada vez están más conectados, pero a su manera: "Ni TikTok ni TikTik tengo"

Los pueblos arrasados por la Dana se organizan ante el temor a nuevas inundaciones
Los pueblos arrasados por la Dana se organizan ante el temor a nuevas inundaciones

Detenido un hombre por seis robos a personas mayores en Barcelona y Tarragona

Empleaba el método de distracción conocido como "la siembra" para despistar a las víctimas y robarles.

Con los cables al cuello: así viven los vecinos de Villestro, en Santiago de Compostela

Los residentes de Villestro, A Coruña, llevan meses denunciando que una empresa de telefonía ha colocado los cables demasiado bajos. Lo único que han conseguido con sus reclamaciones es que los eleven de una manera bastante chapucera: atándolos con cuerdas a otros cables más alto

Rescatados 118 migrantes en siete pateras este domingo en Baleares

Récord de participación en la carrera Ponle Freno en Santander

Imagen del toro embolado en Jérica, Castellón.

Vídeo: Un toro embolado rompe una valla y se escapa al monte en un municipio de Catellón

