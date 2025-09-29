Noticias de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025

Las lluvias torrenciales y las inundaciones que deja a su paso la borrasca, la reunión de Trump con Netanyahu, el modelo migratorio del PP, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, lunes 29 de septiembre.

Inundaciones

Impresionantes y angustiosas imágenes que deja los restos del huracán Gabrielle. Rescates de personas atrapadas en sus vehículos, sorprendidas por la fuerza del agua. Calles convertidas en ríos. El municipio de Cuarte de Huerva se ha llevado la peor parte. Tarragona también en alerta extrema. La previsión es que llueva mucho durante todo el día. Como ven ya hay inundaciones y cortes en carreteras. Preocupa el barranco de Lledó, ahí están puestos todos los ojos. También que algunos ríos puedan desbordarse de manera repentina.

Trump y Netanyahu

Israel sigue atacando Gaza. Solo horas antes de que Trump se reúna, por cuarta vez, con Netanyahu. El mundo pendiente de la Casa Blanca después de que Trump haya anunciado la posibilidad de un alto el fuego. Netanyahu, en la encrucijada. Sus socios más radicales le piden que anexione Cisjordania. A lo que Trump se opone.

Modelo migratorio PP

Tolerancia cero y un visado para migrantes. Ese modelo migratorio del PP va a centrar buena parte del debate político en el arranque de semana. También el plantón de Begoña Gómez al juez Peinado. Y la cita importante del día: la presidenta de Navarra, María Chivite, en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

Día Mundial del Corazón

Dicen que con solo 25 minutos de ejercicio al día podemos ganar salud...y vida porque reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Y todo cuenta: caminar, bailar, montar en bici, subir escaleras... En España, las enfermedades cardiovasculares se sitúan a la cabeza de las causas de mortalidad. Así que es importante que nos movamos.

