Detenido un hombre de 72 años que robaba bicicletas disfrazado de ciclista y con tatuajes falsos en Gran Canaria

La investigación por parte de la Policía Nacional se inició el pasado mes de agosto, después de recibir una denuncia por la sustracción de una bicicleta eléctrica valorada en 2.800 euros.

Nacho Feliciano
En el turístico municipio de San Bartolomé de Tirajana, al sur de Gran Canaria, la Policía Nacional ha detenido a un hombre por el robo de múltiples bicicletas. El ladrón, de 72 años y con antecedentes policiales se dedicaba a robar de forma sistemática las bicicletas de los vecinos de diferentes localidades del municipio.

Lo más curioso es el 'modus operandi' con el que actuaba. Se desplazaba en autobús hasta zonas alejadas de su casa, y seleccionaba meticulosamente las bicicletas para sustraerlas. La picaresca del ladrón llegaba hasta el punto de que para tratar de pasar desapercibido, vestía una indumentaria de ciclista, utilizaba falsos tatuajes en los brazos para no ser reconocido posteriormente, y portaba una mochila en la que aparentemente llevaba sus cosas de deporte pero en realidad lo que había en su interior era nada más y nada menos que una cizalla con la que forzaba los sistemas de seguridad y los candados de las bicicletas. Tras hacerse con su botín, el caco regresaba a su domicilio en autobús, transportando las bicicletas en la bodega del vehículo, como si volviera de practicar deporte.

La investigación por parte de la Policía Nacional se inició el pasado mes de agosto, después de recibir una denuncia por la sustracción de una bicicleta eléctrica valorada en 2.800 euros. Los agentes pudieron comprobar como el arrestado podía llegar a sustraer no una ni dos, sino varias bicicletas en una misma mañana. Y como era de esperar, el ladrón no robaba las bicicletas para tener su propia colección, sino que posteriormente hacía negocio y cometiendo otro delito, las ponía a la venta en un mercado ambulante en la zona de su residencia.

Tras una importante labor de investigación en diferentes localidades de la isla, los agentes lograron identificar al caco septuagenario y proceder a su detención en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en el mismo lugar donde este reside. Y allí, en su vivienda, pudieron recuperar un total de nada más y nada menos que once bicicletas sustraídas.

Para llevar a cabo esta investigación, ha sido fundamental la colaboración ciudadana, algo que ha agradecido la Policía Nacional, que además ha recordado a la población que se puede colaborar siempre que se tenga conocimiento, indicios o sospechas de cualquier tipo de actividad delictiva a través de la página web www.policía.es. La colaboración puede hacerse de forma anónima si así lo desean, en el apartado "Colabora", facilitando la información de la que se tenga conocimiento y que será tratada siempre de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.

Tras ser detenido, el ladrón de bicicletas ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.

