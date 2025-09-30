Discusión vecinal a través de folios en un garaje de Sevilla

En un bloque de viviendas del barrio sevillano de San Pablo-Santa Justa, una simple nota escrita a mano ha desencadenado una inusual disputa entre vecinos. La discusión se ha dado en un garaje comunitario sin plazas asignadas, donde los vecinos se las arreglan como pueden para encontrar un hueco libre. Sin embargo, el aumento de vehículos estacionados, algunos aparentemente sin moverse durante días, ha generado tensiones entre los residentes. Uno de ellos decidió colocar una nota en el parabrisas de un coche que, según él, llevaba demasiado tiempo inmóvil: “Coche abandonado. Esta plaza no es privada”.

La respuesta del conductor vía folio

Lejos de ignorarlo, el propietario del vehículo respondió con contundencia. Utilizó varios folios unidos con celo y los colocó en el mismo sitio, con letras grandes y tono directo: “A ti que dices que mi coche está abandonado: ITV al día, seguro al día, impuesto de circulación al día”. El gesto dejó claro que no pensaba moverse ni aceptaba la crítica. La situación se intensifica y la discusión, siempre por escrito, pasa del papel al cristal del coche. Aprovechando el polvo acumulado en la luna trasera, alguien escribió: “Quítalo”, a lo que el propietario replicó, también con el dedo: “No me da la gana”.

La tensión continúa: otro coche, otro mensaje

Mientras tanto, los mensajes continúan apareciendo. En el mismo aparcamiento, otro coche, posiblemente del mismo propietario, ha sido objeto de nuevas críticas, a las que también ha respondido por escrito: “Exactamente, ¿qué es lo que quieres?”. Un diálogo sin voces, pero cargado de tensión. La escena ha sido captada por por un testigo de Diario de Sevilla, quién ha facilitado un vídeo donde se pueden ver todos los mensajes.

El incidente, aunque aparentemente anecdótico, refleja los problemas cotidianos que pueden convertirse en conflictos cuando falta diálogo entre vecinos. En San Pablo-Santa Justa, lo que empezó como una nota aislada ha terminado convirtiéndose en una guerra silenciosa... a base de papel y paciencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com