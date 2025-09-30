Muere Paola Caldera, la 'influencer' que compartió su leucemia con los seguidores

La creadora de contenido Paola Caldera ha muerto a los 30 años por leucemia, una enfermedad que atravesaba desde hace meses y que decidió compartir públicamente en redes sociales son sus 'followers'.

Los familiares de la chica confirmaron la noticia a través de Tik Tok, donde dejaron un emotivo mensaje de despedida: "La leucemia pudo apagar su presencia física, pero jamás la huella que dejó en nuestros corazones".

La joven 'influencer' era madre de dos hijos y había convertido sus perfiles en espacios de cercanía y apoyo para otras personas en situaciones similares. Fue en septiembre de 2024 cuando reveló que le habían diagnosticado leucemia linfoide aguda, un tipo de cáncer agresivo de la sangre y la médula ósea.

La noticia de su fallecimiento ha generado una oleada de reacciones en las redes sociales, donde sus seguidores han compartido mensajes de apoyo a su familia. Su familia, en un comunicado, quiso resaltar su lucha y el legado que deja:

"Hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y su sonrisa, incluso en los momentos más difíciles. La leucemia pudo apagar su presencia física, pero jamás la huella que dejó en nuestros corazones. Nos queda su ejemplo de valentía, su bondad infinita y los recuerdos que siempre nos acompañarán. Descansa en paz, Paola caldera tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros", dice la publicación de la red social.

Antes del diagnóstico, ya se había afianzado una comunidad fiel de seguidores con los que compartía su día a día como madre joven. Sin embargo, su perfil creció aún más cuando comenzó a hablar de su enfermedad.

"Hija de mi vida te recordaré con la mejor sonrisa y sobre todo las ganas de vivir por tus hijos no es un adiós si no un hasta luego", escriben en Tik Tok acompañado de un emoji de un corazón y una paloma blanca.

