Intenta matar a su hija de 10 años metiéndole pastillas en el yogur en Ciudad Lineal, Madrid

Una madre ha sido detenida por un presunto delito de homicidio después de intentar matar a su hija disolviendo pastillas en el yogur de la menor. Ha ocurrido en el madrileño distrito de Ciudad Lineal.

Fueron los hijos mayores quienes encontraron a su hermana y a su madre, ambas inconscientes, en el interior de la vivienda. Las autoridades creen que la progenitora intentó suicidarse utilizando la misma fórmula que había empleado con la menor, disolviendo pastillas en un yogur. Una hipótesis que todavía no ha podido ser confirmada.

Tras encontrar a ambas inconscientes, los hermanos de la menor avisaron a los servicios de Emergencia, que se trasladaron rápidamente hasta el domicilio familiar donde ocurrieron los hechos. Una patrulla de la Policía también se desplazó hasta la vivienda.

Los sanitarios del SUMMA 112 determinaron que, tanto la madre como la hija, estaban intoxicadas por la ingesta de medicamentos, por lo que decidieron proceder a trasladarlas hasta el hospital.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de septiembre. La madre, acusada de un presunto delito de homicidio y puesta en libertad como investigada, fue detenida y custodiada en el hospital, donde se recuperaba de la intoxicación.

