sociedad
Sucesos

INCIDENTE FERROVIARIO

Explosión en la estación de trenes de Tortosa por un vagón incendiado y la caída de la catenaria

Tras la caída de la catenaria sobre el vagón, se generaron descargas y explosiones que obligaron a cerrar la estación y a cortar la circulación en Tortosa, tanto de entrada como de salida.

Explosión en la estación de trenes de Tortosa por un vagón incendiado y la caída de la catenaria

Explosión en la estación de trenes de Tortosa por un vagón incendiado y la caída de la catenaria

Paula Hidalgo
Publicado:

La estación de trenes de Tortosa sufrió este sábado un grave incidente que provocó la paralización de su tráfico. Alrededor de las 20:00 horas de la tarde, un vagón que estaba estacionado y vacío en la vía se incendió de repente. Esto provocó el cierre inmediato de la estación y la suspensión de todas las circulaciones, tanto de salida como de llegada.

La estación de Tortosa funciona como punto de conexión clave en la red ferroviaria de Cataluña, siendo el final de la línea R16 de Rodalìes de Catalunya y ofreciendo servicio a trenes regionales y de media distancia que conectan Cataluña con la Comunidad Valenciana, dejando a numerosos usuarios sin su línea habitual.

Según informan desde Adif, el incendio se originó en un vagón de tren estacionado en Tortosa, lo que provocó que se cortara la catenaria encima del tren. Como consecuencia, se generó una serie de descargas y explosiones que pusieron en peligro la seguridad de los usuarios que se encontraban alrededor. Desde el administrador de infraestructuras ferroviarias detallan que se movilizó personal de Bomberos y de electrificación, y que se vieron afectados trenes de media distancia por detenciones.

Las imágenes del incendio comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales mostrando la magnitud del incidente. En ellas, se puede observar una gran columna de humo y las llamas procedentes del vagón. La situación obligó a activar de inmediato los protocolos de emergencia, dada la proximidad del fuego a las instalaciones y al entorno urbano de la estación.

Además de efectivos de Bombers, también acudieron al lugar agentes de la Policía Local y de los Mossos d’Esquadra, que acordonaron la zona por motivos de seguridad. Paralelamente, el corte de la vía entre Tortosa y L’Aldea forzó la puesta en marcha de un servicio alternativo por carretera. No obstante, desde Protección Civil de Cataluña han informado a las 8:50 horas de la mañana de este domingo que la circulación ya se había restablecido.

