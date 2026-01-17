Un nuevo problema en el trayecto de AVE Madrid-Gijón deja tirados a 240 personas

Un tren que cubría la ruta Madrid-Gijón ha sufrido una avería por un problema de electrificación que ha afectado directamente a los 241 pasajeros que iban a bordo, los cuales tuvieron que retomar la ruta por carretera ante un incidente que ha imposibilitado la reanudación de la marcha.

El convoy partió poco antes de las siete de la mañana y empezó a sufrir los problemas unos kilómetros antes de llegar a León, donde tuvo que estar detenido dos horas.

Sin luz y calefacción en una mañana gélida

Los pasajeros sufrieron las consecuencias después de que también fallara la luz y la calefacción del tren en una mañana especialmente gélida en gran parte de la península. Aun así, esta incidencia se vivió con más calma a diferencia de si se hubiese producido por la noche, donde el termómetro habría descendido más grados.

El Centro de Seguridad de Adif, por su parte, comunicó que se realizaría un transbordo en paralelo con un autobús para cubrir la distancia entre León y Gijón (unos 140 kilómetros).

