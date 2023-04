Expertos confirman por primera vez el origen fenicio de los restos hallados en excavaciones en Cádiz

Un grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha confirmado que cinco de los 16 individuos encontrados en las excavaciones de Cádiz son descendientes de la antigua Fenicia, datados entre los siglos V a.C. y d.C.

Los restos se hallaron hace una década en un trabajo coordinado por el doctor Manolo Calero, paleopatólogo recientemente fallecido. Este descubrimiento tiene lugar en diferentes yacimientos arqueológicos ubicados en Cádiz capital. Entre dichas localizaciones se encuentran las del Campo de Hockey, Plaza de Asarúbal, Cuarteles de Varela, Teatro Cómico y el Hospital de la Misericordia de San Juan de Dios.

Un descubrimiento único

No obstante, el estudio, publicado en 'Genealogy', no ha podido determinar si otros tres individuos del descubrimiento presentan el mismo origen, debido a que presentan un linaje típico europeo y uno de ellos, incluso africano. Además, los ochos cuerpos restantes no ha permitido el análisis de su procedencia debido a su extrema degradación.

Son muchos los estudios antropológicos, arqueológicos y médicos realizados en torno a esta campo. Sin embargo, estos restos, a través de un análisis de ADN, son los primeros identificados molecularmente en España que presentan un origen fenicio.

"Eran de fenicia o descendientes de habitantes de Fenicia"

La UCM ha explicado en una nota de prensa la importancia de de Fenicia, uno de los pueblos más influyentes de la Antigüedad. Durante la Edad de Bronce, Cádiz fue una de las ciudades fenicias más relevantes fuera del pueblo fenicio, pero hasta ahora ni expertos ni investigadores habían podido contemplar resultados genéticos de este periodo en zona geográfica mencionada.

Además de la Universidad Complutense de Madrid, en este estudio arqueológico, también participan el Ayuntamiento de Cádiz, el Instituto de Investigación Sanitaria Hospital Clínico San Carlos, el Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz) y la empresa Tripmilenaria, entre otras.