Las exmonjas de Belorado denuncian actos vandálicos y demoníacos en el monasterio de Derio: "Han entrado para hacer ritos satánicos"

Las exmonjas de Belorado han denunciado ante la Ertzaintza diferentes actos vandálicos sufridos en el monasterio de Derio (Bizkaia), uno de los tres conventos cuya propiedad se disputan con el Arzobispado de Burgos tras su salida de la Iglesia católica, después de encontrar muebles, elementos litúrgicos y obras de arte destrozados.

Entre los hechos que relatan las hermanas, señalan que hace años encontraron una botella con un mensaje en la raíz de una encina situada justo delante del Monasterio de Derio. Al considerar que el hallazgo en este árbol podía tener un origen demoníaco, decidieron quemarlo y dispersar sus cenizas. Además, han divulgado nuevas imágenes que muestran los daños ocasionados en el Monasterio de Derio, supuestamente vinculados a ritos y fiestas satánicas que, según las religiosas, habrían tenido lugar en sus instalaciones.

Las hermanas consideran que en los actos vandálicos podrían haber participado hasta 40 personas distintas, ya que las intrusiones en el recinto parecen haberse producido en diferentes momentos.

Fue el pasado 20 de noviembre cuando interpusieron la denuncia. Además, las exmonjas aprecian un delito de odio, pues "han ido a romper uno por uno los objetos litúrgicos" que se han encontrado, ha explicado a EFE el portavoz de las exreligiosas, Francisco Canals. También ha precisado que fue en una visita rutinaria al convento en el mes de noviembre, en el que no residen pues la comunidad religiosa vive entre Belorado (Burgos) y Orduña (Bizkaia), cuando descubrieron los actos vandálicos.

En las imágenes facilitadas a los medios, se aprecian ventanas y puertas forzadas, cerraduras reventadas, numerosos destrozos en el mobiliario, a la par que suciedad. También han provocado daños en cuadros y tallas, aunque Canals ha precisado que en Derio no se guardaba ninguna obra de gran valor artístico, ni protegida o catalogada. Sobre todo, denuncian el ataque a objetos litúrgicos, que encajarían en su suposición de un delito de odio.

"Han llegado a hacer una pequeña fogata en el convento"

"Han llegado a hacer una pequeña fogata en el convento", ha indicado el portavoz, quien también señala que las exmonjas creen que, "por la disposición de los objetivos de liturgia", se podrían haber producido rituales de naturaleza satánica.

A su vez, Canals recuerda que la comunidad religiosa está compuesta por 13 monjas (las cinco mayores, no excomulgadas, y las ocho cismáticas), que se reparten entre Belorado y Orduña, por lo que es complicado velar por la seguridad de Derio. También asegura que nunca antes habían sufrido un ataque de estas características en este monasterio, en el que llevan años sin residir, por lo que sospechan que puede estar relacionado con la situación que vive la comunidad desde su decisión de abandonar la Iglesia católica en mayo de 2024.

