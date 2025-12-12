Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Bizkaia

Las exmonjas de Belorado denuncian actos vandálicos y demoníacos en el monasterio de Derio: "Han entrado para hacer ritos satánicos"

En las imágenes es posible ver los daños ocasionados en el Monasterio de Derio, supuestamente vinculados a ritos y fiestas satánicas.

Las exmonjas de Belorado denuncian actos vandálicos en el monasterio de Derio

Las exmonjas de Belorado denuncian actos vandálicos en el monasterio de Derio

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Las exmonjas de Belorado han denunciado ante la Ertzaintza diferentes actos vandálicos sufridos en el monasterio de Derio (Bizkaia), uno de los tres conventos cuya propiedad se disputan con el Arzobispado de Burgos tras su salida de la Iglesia católica, después de encontrar muebles, elementos litúrgicos y obras de arte destrozados.

Entre los hechos que relatan las hermanas, señalan que hace años encontraron una botella con un mensaje en la raíz de una encina situada justo delante del Monasterio de Derio. Al considerar que el hallazgo en este árbol podía tener un origen demoníaco, decidieron quemarlo y dispersar sus cenizas. Además, han divulgado nuevas imágenes que muestran los daños ocasionados en el Monasterio de Derio, supuestamente vinculados a ritos y fiestas satánicas que, según las religiosas, habrían tenido lugar en sus instalaciones.

Las hermanas consideran que en los actos vandálicos podrían haber participado hasta 40 personas distintas, ya que las intrusiones en el recinto parecen haberse producido en diferentes momentos.

Fue el pasado 20 de noviembre cuando interpusieron la denuncia. Además, las exmonjas aprecian un delito de odio, pues "han ido a romper uno por uno los objetos litúrgicos" que se han encontrado, ha explicado a EFE el portavoz de las exreligiosas, Francisco Canals. También ha precisado que fue en una visita rutinaria al convento en el mes de noviembre, en el que no residen pues la comunidad religiosa vive entre Belorado (Burgos) y Orduña (Bizkaia), cuando descubrieron los actos vandálicos.

En las imágenes facilitadas a los medios, se aprecian ventanas y puertas forzadas, cerraduras reventadas, numerosos destrozos en el mobiliario, a la par que suciedad. También han provocado daños en cuadros y tallas, aunque Canals ha precisado que en Derio no se guardaba ninguna obra de gran valor artístico, ni protegida o catalogada. Sobre todo, denuncian el ataque a objetos litúrgicos, que encajarían en su suposición de un delito de odio.

"Han llegado a hacer una pequeña fogata en el convento"

"Han llegado a hacer una pequeña fogata en el convento", ha indicado el portavoz, quien también señala que las exmonjas creen que, "por la disposición de los objetivos de liturgia", se podrían haber producido rituales de naturaleza satánica.

A su vez, Canals recuerda que la comunidad religiosa está compuesta por 13 monjas (las cinco mayores, no excomulgadas, y las ocho cismáticas), que se reparten entre Belorado y Orduña, por lo que es complicado velar por la seguridad de Derio. También asegura que nunca antes habían sufrido un ataque de estas características en este monasterio, en el que llevan años sin residir, por lo que sospechan que puede estar relacionado con la situación que vive la comunidad desde su decisión de abandonar la Iglesia católica en mayo de 2024.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un detenido en Canarias por la estafa de más de 90.000 euros en la compraventa de viviendas mediante pujas

Un detenido en Canarias por la estafa de más de 90.000 euros en la compraventa de viviendas mediante pujas

Publicidad

Sociedad

Las exmonjas de Belorado denuncian actos vandálicos en el monasterio de Derio

Las exmonjas de Belorado denuncian actos vandálicos y demoníacos en el monasterio de Derio: "Han entrado para hacer ritos satánicos"

Desarticulada una banda de tráfico de armas en Sevilla y Tenerife que modificaba armas de fuego para venderlas

Desarticulada una banda de tráfico de armas en Sevilla y Tenerife que modificaba armas de fuego para venderlas

Imagen de Julián, desaparecido en Palma

Buscan a Julián, un hombre de 60 años desaparecido en Palma desde el 3 de diciembre

Mossa rescata junto a otros pasajeros a un hombre que cayó a las vías del metro en Barcelona
Superheroína

Una agente de los Mossos d'Esquadra salva la vida a un hombre tras caer a las vías del metro de Barcelona

Noticias de hoy
Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025

Sony lanza la PSP
Efemérides

Efemérides de hoy 12 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 12 de diciembre?

Consulta las efemérides de hoy 12 de diciembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Rosalía llega a una gala de premios
MÚSICA

Locura por las entradas de Rosalía: colas infinitas y fans desesperados

Rosalía ha vuelto a hacerlo. La venta de entradas para su gira LUX Tour 2026 ha generado una fiebre global: colas virtuales masivas, localidades agotadas en tiempo récord y una demanda que confirma el fenómeno internacional de la artista catalana.

Imagen de archivo de un bebé

Unos padres salvan la vida a su bebé de un mes en Canarias gracias a los consejos por teléfono de un enfermero

José Castro, un estudiante de matrícula de honor a los 78 años

José Castro, un estudiante de matrícula de honor a los 78 años: "La jubilación te da bastante tiempo libre"

Un hombre preocupado por los vaivenes de la Bolsa

Yonquis del trading y las inversiones: "De tener su propia casa a la absoluta ruina"

Publicidad