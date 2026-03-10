Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Monjas Belorado

Las exmonjas de Belorado desalojarán el convento de forma "secreta y reservada": "Que vienen a por nosotras"

El portavoz de las exmonjas ha compartido un video de la exabadesa y explica la situación actual en el convento momentos previos al desalojo.

El jueves es el último día que tienen las exmonjas de Belorado para desalojar de forma voluntaria el convento burgalés por orden del Tribunal de Instancia de Briviesca de Burgos. Desde hace días sacan todas sus pertenencias para dejarlo libre.

Además como "cierre simbólico" han organizado una pequeña ceremonia privada y de carácter íntimo en la que la exabadesa sor Isabel, Laura García de Viedma, en nombre de las otras seis exmonjas "apagará una vela que simbolizará el fin de la etapa del monasterio", según ha explicado su portavoz Francisco Canals.

La salida de las exmonjas se realizará de forma "secreta y reservada" y lo harán antes de que la comisión judicial se persone en el cenobio a las 9:30 para hacer efectiva la orden de desahucio, informó el portavoz. Realizan la mudanza con un camión alquilado, y afirma que están limpiando y ordenando el monasterio, con 3500 metros cuadrados con 30 habitaciones, "a contrarreloj".

El portavoz también ha compartido un video de la exabadesa Isabel que califica de "acoso y derribo" la situación que vivida desde mayo de 2024, asegurando que "nunca la vida en clausura es fácil, siempre es una vida de lucha". Explica que hay que "trabajar, luchar" porque "surgen situaciones y enfermedades" apuntando a que "los monasterios son muy grandes y siempre hay que estar encima".

"Una cosa son las dificultades de la vida y otra muy diferente esta situación" expresa, añadiendo "que vienen a por nosotras" pues "al final dices vamos a correr".

Al ser preguntado sobre si lo que están haciendo es como si las estuvieran enviando a la cárcel, la exabadesa no quiere oír a hablar de eso porque le "parece terrible". Cabe recordar que tiene un proceso penal abierto en el juzgado de Briviesca por la venta de oro y de obras de arte del convento.

Además, augura a que "España no lo permitiera". Espera que los españoles paralicen la situación y "dijeran ¿hasta aquí vamos a llegar? ¿vamos a meter a las monjas a la cárcel?

