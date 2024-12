La DANA y las múltiples causas judiciales marcan un año complicado en la política española

Este 2024 ha sido un año complejo en el panorama político español. Arrancaba con la polémica en torno a la Ley de Amnistía y las cesiones a los independentistas. Sin embargo, los escándalos judiciales no tardaron ganar protagonismo: el caso Koldo salpicó a José Luis Ábalos, el que fuera mano derecha del presidente, mientras que el novio de Isabel Díaz Ayuso protagonizó un enfrentamiento con la Fiscalía que acabó en denuncias cruzadas e imputaciones. Tras la investigación a su mujer, Sánchez anunció a la ciudadano periodo de reflexión. El regreso y nueva fuga de Puigdemont, el triunfo del PSOE en la Generalitat fueron los grandes portagonistas del verano y la tragedia de la DANA ha cerrado el año.

Numerosos escándalos judiciales

2024 ha sido un año en el que la corrupción ha vuelto a ser una de las grandes protagonistas en nuestro país. En el mes de febrero, Koldo García, mano derecha del exministro del PSOE José Luis Ábalos, fue detenido por presunta corrupción en la compra de mascarillas. Tras esto, Abalos dimitió como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, pero sigue actuando como diputado. La trama ha crecido aún más en los últimos meses con la aparición del empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del conseguidor del 'Caso Koldo'.

Otro de los casos más sonados del año ha sido la investigación a Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción, así como de apropiación indebida del software de la Universidad Complutense de Madrid. Además, el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, también tiene una causa abierta por supuestas irregularidades en su contratación en julio de 2017 por parte de la Diputación de Badajoz.

Sánchez se queda

Tras el estallido del caso Begoña Gómez, en el que se le acusa por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción, el presidente del Gobierno publicó, para sorpresa de todos, una carta a la ciudadanía el 24 de abril en la que anunciaba que se tomaría días de reflexión en los cuales decidiría si seguiría en el cargo debido al "acoso" a su familia: "Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es: ¿merece la pena todo esto?". Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes y es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa". No obstante, una vez transcurridos esos cinco días, finalmente anuncio que seguiría en el cargo "con más fuerza si cabe".

Ley de Amnistía, regreso y huida de Puigdemont

La aprobación en junio de la Ley de Amnistía fue uno de los grandes protagonistas del verano. Ese mismo verano Salvador Illa fue investido 'president' de Cataluña tras más de 14 años de gobiernos independentistas. Ese mismo día, Carles Puigdemont, a pesar de que el Tribunal Supremo rechazó la amnistía para el líder de Junts, anunció su regreso a Catalunya. Sin embargo, Puigdemont dio un breve discurso a sus votantes y se mezcló entre la gente para regresar a Bruselas.

Un año marcado por la DANA

Sin embargo, si por algo será recordada 2024, es por la terrible DANA que ha azotado a Valencia, dejando al menos 223 muertos y un halo de destrucción en muchas zonas. Imágenes de pueblos como Paiporta, Sedaví, Benetússer y otros muchos pueblos valencianos totalmente devastados serán difíciles de olvidar.

La gestión de la DANA tampoco ha estado exenta de polémicas, desde la comida de Carlos Mazón con una periodista pocas horas antes de que tuviese lugar la tragedia, la alarma tardía o la imagen de los reyes de España manchados de barro en medio de la tarde en Paiporta , el presidente del Gobierno y el de la Generalitat.

