Exhuman tres tumbas en el País Vasco en relación con casos de niños robados

Las sospechas sobre algunos casos de bebés robados denunciados en el País vasco, se van confirmando. Las 3 exhumaciones realizadas hasta ahora han dado el mismo resultado: en ninguna de las fosas abiertas se han hallado restos de los niños supuestamente fallecidos.



La última exhumación se ha llevado a acabo en el cementerio de Itsasondo. La asociación SOS-Bebés Robados no ha querido ofrecer detalles del asunto dado que la familia afectada no ha recibido aún los resultados oficiales que confirmarían la ausencia de restos mortales en la tumba.



SOS-Bebés Robados de Guipúzcoa prevé que próximamente se lleven a cabo unas doce exhumaciones para comprobar la existencia de restos en las tumbas en las que deberían reposar otros tantos bebés supuestamente fallecidos al poco de nacer, cuyos allegados creen que pudieron ser vendidos.



Estos casos son tres de los centenares que tramita SOS-Bebés Robados, la asociación que investiga la desaparición, desde la década de los años 40 de niños que supuestamente habrían sido arrebatados a sus madres nada más nacer y que sólo en Euskadi afectaría a unas 600 familias.



SOS Bebés Robados ha contabilizado un total de 200 denuncias en Guipúzcoa de desapariciones de bebés, de las cuales un 10 o 15 por ciento han sido archivadas por falta de pruebas, y doce nuevas peticiones de exhumaciones en panteones familiares que se sumarían a las tres practicadas en San Sebastián, Bilbao e Itsansondo, en las que no se han encontrado restos humanos en los féretros.