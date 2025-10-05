Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Trump anuncia el acuerdo con Israel de una primera línea de retirada en Gaza mientras espera la respuesta de Hamás

El presidente de Estados Unidos ha anunciado que Israel ha aceptado una primera línea de retirada en Gaza dentro de su plan de paz y que el alto el fuego podría entrar en vigor de inmediato cuando Hamás confirme su aprobación. Ambas delegaciones se reunirán este lunes en El Cairo para cerrar los detalles del acuerdo.

Paula Hidalgo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Israel ha aceptado la propuesta de línea de retirada inicial presentada por Washington y que solo falta la confirmación de Hamás para que el alto el fuego entre en vigor. "Tras las negociaciones, Israel ha accedido a la línea de retirada inicial que hemos mostrado y compartido con Hamás. Cuando Hamás lo confirme, el alto el fuego será efectivo de inmediato", escribió Trump en su red social Truth Social.

El mensaje, acompañado de un mapa de Gaza con una línea amarilla que marca la zona de retirada, señala que, una vez ambas partes den su visto bueno, "comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros y se pondrá en marcha una "siguiente fase" que, según Trump, "nos acercará al final de esta catástrofe de 30.000 años".

Egipto acogerá nuevas conversaciones entre Israel y Hamás

El Gobierno egipcio ha confirmado que las delegaciones de Israel y Hamás se reunirán este lunes en El Cairo para concretar los detalles del plan de paz propuesto por Estados Unidos. Israel se ha comprometido a una primera fase que incluiría la suspensión inmediata de los ataques y la liberación de los rehenes en un plazo de 72 horas, aunque mantendrá parte de su presencia militar en Gaza.

Según confirmó una fuente de seguridad egipcia a EFE, el jefe negociador de Hamás, Jalil al Haya, tiene previsto llegar a El Cairo desde Doha, junto con representantes israelíes, estadounidenses, egipcios y cataríes. Será la primera vez que Al Haya abandone la capital catarí desde el intento de asesinato que sufrió el pasado 9 de septiembre.

Las líneas de retirada

El mapa publicado por Trump muestra que las tropas israelíes permanecerían hasta 6,5 kilómetros dentro del sur de Gaza, 2 kilómetros en el centro y 3,5 kilómetros en el norte tras la liberación de los 48 rehenes.

Estas líneas representan un mayor control territorial de Israel que el contemplado en los mapas presentados en julio, cuando la línea más profunda se extendía 1,6 kilómetros hacia el interior del enclave. Según fuentes israelíes, la propuesta se ajusta a las posiciones alcanzadas antes de la Operación Carros de Gedeón II, lanzada en agosto.

Netanyahu confirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel "seguirán controlando todas las áreas en el interior de Gaza" una vez que Hamás libere a los rehenes y dé comienzo la retirada parcial.

Trump anuncia el acuerdo con Israel de una primera línea de retirada en Gaza mientras espera la respuesta de Hamás

