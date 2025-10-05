Efemérides de hoy 5 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 5 de octubre?

Tal día como hoy, un 5 de octubre de 2011 muere Steve Jobs, empresario, inventor y cofundador de Apple Inc., a los 56 años de edad, víctima de un cáncer pancreático que le había sido diagnosticado en 2004. Jobs fue una de las figuras más influyentes en la historia de la tecnología y la innovación, revolucionando la industria de la computación personal, la telefonía móvil, la música digital y el cine animado.

Nacido en San Francisco en 1955, Jobs dejó la universidad para dedicarse a sus proyectos tecnológicos. En 1976, junto con Steve Wozniak y Ronald Wayne, fundó Apple en el garaje de su casa, iniciando una de las compañías más influyentes del mundo. Su visión unía la innovación técnica con el diseño estético y la facilidad de uso, marcando un camino distinto al de otras empresas del sector.

Bajo su liderazgo surgieron productos que transformaron la vida cotidiana: la computadora personal Macintosh, el reproductor musical iPod, el revolucionario iPhone y la tableta iPad. Cada uno de ellos representó un hito no solo tecnológico, sino también cultural, al cambiar la manera en que millones de personas se comunican, trabajan, escuchan música y se relacionan con la información.

Además de Apple, Jobs impulsó Pixar Animation Studios, compañía que redefinió la industria cinematográfica con películas como Toy Story, la primera realizada íntegramente en animación digital.

Su legado va más allá de los dispositivos: dejó una huella en la forma de concebir la tecnología como una herramienta creativa, intuitiva y cercana a la gente. A más de una década de su partida, su figura sigue siendo fuente de inspiración para emprendedores, diseñadores y soñadores que buscan transformar el mundo con ideas innovadoras.

El 5 de octubre, pero de 1962 se estrena en Londres la película “Agente 007 contra el Dr. No”, la primera entrega de la famosa saga cinematográfica de James Bond, basada en las novelas del escritor británico Ian Fleming.

Dirigida por Terence Young y protagonizada por Sean Connery en el papel del agente secreto del MI6, James Bond, la cinta introdujo al público en un universo de espionaje, acción y sofisticación que marcaría la cultura popular durante décadas. La historia sigue a Bond en su misión para investigar la desaparición de un agente británico en Jamaica, lo que lo conduce a enfrentarse al villano Dr. Julius No, miembro de la organización criminal SPECTRE.

¿Qué pasó el 5 de octubre?

1789.- Una multitud de parisinos, encabezada por cientos de mujeres, asalta el palacio de Versalles.

1910.- Proclamación de la República Portuguesa.

1928.- La Academia General de Zaragoza abre sus puertas como centro de formación militar del Ejército de Tierra.

1961.- Estreno mundial en Nueva York de la película 'Breakfast at Tiffany's', ('Desayuno con diamantes') protagonizada por Audrey Hepburn y George Peppard.

1989.- El Dalai Lama, Tenzin Gyatso, distinguido con el Premio Nobel de la Paz.

2010.- En Ajka (Hungría), un vertido de lodo rojo tóxico de una fábrica de aluminio causa diez muertos y más de un centenar de heridos.

2018.- Tras un siglo de secreto bancario, Suiza transmite por primera vez datos de millones de cuentas a decenas de países.

2022.- Putin promulga la anexión a Rusia de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

¿Quién nació el 5 de octubre?

1713.- Denis Diderot, escritor francés, impulsor de la Enciclopedia.

1864.- Louis Lumière, inventor francés, uno de los padres del cinematógrafo.

1926.- Mariano Ozores, director y guionista de cine español.

1951.- Bob Geldof, músico irlandés.

1975.- Kate Winslet, actriz británica.

1979.- Patricia Conde, presentadora de televisión española.

¿Quién murió el 5 de octubre?

1918.- Roland Garros, aviador francés.

1915.- José María Usandizaga, compositor español.

1984.- Leonard Rossiter, actor británico.

2002.- José Botella Llusiá, ginecólogo y profesor español.

2005.- Álvaro Domecq, jinete y ganadero español.

2015.- Ana Diosdado, escritora, dramaturga y actriz española.

¿Qué se celebra el 5 de octubre?

Hoy, 5 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Docentes y el Día Mundial de James Bond.

Horóscopo del 5 de octubre

Los nacidos el 5 de octubre pertenecen al signo del zodiaco de Libra.

Santoral del 5 de octubre

Hoy, 5 de octubre, se celebran los santos Froilán, Apolinar, Atilano, Plácido y Gala.