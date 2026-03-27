La eutanasia de Francesc Augé, bloqueada en los tribunales tras la oposición de su padre: "Me han sentenciado sin juicio"

Francesc Augé lleva más de 18 meses esperando poder acceder a la eutanasia en España. Su caso, que inicialmente había superado los filtros médicos y administrativos previstos por la ley, ha quedado paralizado tras la oposición de su padre, lo que ha derivado en un proceso judicial todavía sin resolver.

Augé, de 55 años, denuncia que esta situación vulnera su derecho a decidir sobre su propia vida. "Me han sentenciado sin juicio, obligándome a vivir", asegura, en referencia al tiempo que lleva aguardando una resolución definitiva. Ahora será un tribunal quien deba determinar si puede ejercer su derecho a recibir ayuda para morir, reconocido en la legislación española desde 2021.

El conflicto legal surge después de que su padre impugnara el procedimiento, logrando que la justicia avalara su legitimidad para intervenir en el proceso. Esta decisión ha frenado una solicitud que ya había sido validada por los profesionales sanitarios, que consideraron que Augé cumple los requisitos exigidos: padecer un sufrimiento grave, crónico e incapacitante y haber expresado su voluntad de manera libre, informada y reiterada.

El caso recuerda al de Noelia Castillo, cuya eutanasia también se ha visto retrasada por la oposición familiar. Situaciones como estas evidencian las tensiones entre el derecho individual a una muerte digna y la intervención de terceros en decisiones altamente sensibles. Aunque la ley establece garantías estrictas para evitar abusos, la judicialización de algunos casos está alargando los plazos y generando incertidumbre para quienes solicitan esta prestación.

A la espera de juicio, Augé insiste en que su voluntad sigue siendo firme. Su caso vuelve a situar en el centro del debate los límites legales y éticos de la eutanasia en España, así como el papel que deben desempeñar los familiares cuando existe un conflicto de intereses.

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