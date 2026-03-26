Eutanasia
La eutanasia de Noelia desde el punto de vista de los expertos: "Se ha cumplido con todas las garantías"
Noelia Castillo ha cumplido su voluntad en soledad y sin el apoyo de su familia. Una medida que llevaba años pidiendo y que ha conseguido tras una larga batalla judicial. Para analizar el caso, es fundamental consultarlo con psiquiatras y catedráticos de Bioética, expertos que nos aclaran esta situación.
Publicidad
La joven Noelia ha tomado la decisión de recurrir a la eutanasia este jueves, sin que nadie haya podido impedir este final. Ha cumplido su voluntad a pesar de la oposición de su propio padre. Contaba estos días que ninguno de su familia está a favor. "Yo me voy y vosotros os quedáis con todo el dolor, pero pienso: ¿Y todo el dolor que he sufrido durante todos los años?
"Desde el punto de vista jurídico y formal se ha cumplido con todas las garantías"Noelia lo ha dejado claro, siempre se ha mantenido firme en la decisión y nunca ha cambiado de opinión. Una elección que toma sola. Así que lo elige de forma libre porque dice que su sufrimiento es crónico e incapacitante. "Desde el punto de vista jurídico y formal se ha cumplido con todas las garantías, pero desde el punto de vista del fondo uno se queda con cierta desazón", afirma Vicente Bellver, Catedrático de Bioética.
"Curarse totalmente es más complicado"
Ante esta situación hay quien se pregunta si se debe seguir atendiendo su deseo o si puede haber fallado el sistema. "Creo que hay motivos para pensar que podríamos seguir acompañándola, pero lo digo con la boca pequeña", concluye Bellver. Este es un caso muy complejo, igual que la propia historia vital de Noelia.
Esto hace reflexionar si en otro contexto la joven habría tomado la misma decisión. Y surge la pregunta de si sus trastornos psiquiátricos son irreversibles, para Santiago Kassen, que trabaja como psiquiatra: "Una persona con un trastorno límite de la personalidad tiene posibilidades de mejorar, pero curarse totalmente es más complicado".
Noelia ha recibido ayuda psiquiátrica desde los trece años y los últimos dos se ha enfrentado a un proceso largo y garantista, pero a pesar de ello Vicente Bellver dice que no se da la respuesta que a ellos les parece definitiva. El caso de Noelia, durante estos últimos días, más que respuestas nos trae nuevas preguntas que sólo los expertos pueden aclarar desde su perspectiva como profesionales.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Un joven de 25 años, acusado de agredir sexualmente a una mujer en Montjuïc mientras estaba de permiso penitenciario
- Muere Noelia al recibir la eutanasia: la relación con su padre, dos intentos de suicidio, una agresión sexual grupal y su deseo de "descansar"
- Eutanasia en España: Noelia Castillo y otros casos que abrieron el debate sobre la muerte asistida
Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.
Publicidad