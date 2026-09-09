Europol añade a Alejandro Salgado, alias El Tigre, en su lista de criminales más buscados: líder de una gran red de distribución de cocaína

Europol ha actualizado este pasado 7 de septiembre su lista de delincuentes más buscados. Se trata de Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre. La Policía Nacional le denomina "uno de los mayores narcotraficantes de la historia de España". Y es que, Salgado Vega, tal y como indica la web Eumostwanted, "es el líder de una de las mayores redes de distribución de cocaína del mundo, responsable del contrabando de grandes cargamentos de cocaína a España".

La página señala que el criminal ejerce un control jerárquico sobre sus asociados y "dirige tanto las operaciones de narcotráfico como las actividades de lavado de dinero". Por si fuera poco, su red es muy amplia, y cuenta con numerosos recursos financieros y logísticos, tanto a nivel nacional como internacional. Estos recursos los utiliza para canalizar las grandes sumas de dinero, resultado de sus actividades ilícitas.

Alejandro cuenta con numerosos activos en varios países, entre los que se encuentran los Emiratos Árabes Unidos. Allí, el criminal tiene vínculos directos con la "Red Bancaria de Dubái", que es "responsable de financiar sus actividades delictivas de narcotráfico y blanqueo de dinero a través de sofisticados sistemas Hawala". Concretamente, una red vinculada a esta "banca", fue desarticulada este pasado 8 de septiembre, aunque la operación estaba en pie desde 2021, tras el hundimiento del buque Nehir en Gijón. En esta reciente caída, se interceptaron 3,5 toneladas de cocaína y se detuvieron a 21 personas, 14 de ellas españolas, junto con 20 millones de dólares.

Por su parte, el Hawala es un sistema tradicional e informal de transferencia de dinero que opera al margen de los bancos y de los registros oficiales. Por lo general la mayor parte de las transacciones son llevadas a cabo por trabajadores inmigrantes que viven en países desarrollados.

Cómo es Alejandro Salgado Vega

Por todo esto, Europol le posiciona como uno de los criminales más buscados, teniendo en cuenta además que tanto su organización como él mismo "tienen la capacidad de infiltrarse en instituciones públicas sobornando a funcionarios que colaboran en sus actividades".

En cuanto a las características físicas de Salgado, se trata de un hombre de 48 años, 180 centímetros de altura, pelo y ojos marrones y de origen español.

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