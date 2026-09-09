Efemérides de hoy 9 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 9 de septiembre?

El 9 de septiembre de 2024, fallece James Earl Jones, un actor cuya imponente estatura física quedó eclipsada por la colosal magnitud de su voz. Aunque su trayectoria abarcó más de seis décadas y rozó las doscientas producciones cinematográficas y teatrales, su huella definitiva en el imaginario colectivo quedó grabada sin necesidad de mostrar su rostro en la gran pantalla. En 1977, George Lucas seleccionó la portentosa profundidad de sus cuerdas vocales para dar vida a Darth Vader en la saga Star Wars, infundiendo una mezcla de terror y magnetismo regio a un villano que, de otro modo, habría sido solo una armadura de plástico. Con esa entonación cavernosa y precisa, Jones transformó un puñado de líneas de diálogo en frases icónicas de la cultura de masas, una maestría sonora que repitió años más tarde al dotar de una serena y majestuosa sabiduría al rey Mufasa en el clásico animado El Rey León.

La ironía de que una de las voces más reconocibles del planeta perteneciera a un hombre que pasó su infancia sumida en el más absoluto silencio constituye el núcleo humano de su leyenda. De niño, el trauma del abandono familiar le provocó una tartamudez tan paralizante que prefirió aislarse y permanecer prácticamente mudo durante años para evitar la burla de sus compañeros. La poesía y la guía de un profesor de secundaria se convirtieron en las herramientas terapéuticas con las que aprendió a domar su propio aparato fonador, convirtiendo su mayor vulnerabilidad en un instrumento interpretativo perfecto. Su disciplina le abrió las puertas de Broadway y Hollywood, permitiéndole conquistar el prestigioso estatus EGOT tras ganar los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Al fallecer a los 93 años en su hogar de Nueva York, Jones no solo dejó huérfana a la historia del cine, sino que legó un testimonio imperecedero de cómo el esfuerzo humano puede transformar el silencio en eternidad.

Un 9 de septiembre, pero de 1541, Beatriz de la Cueva toma el control político de Guatemala, convirtiéndose en la primera mujer en asumir la gobernación de una provincia en el Nuevo Mundo. Su ascenso no fue casual; tras quedar viuda por la repentina muerte del conquistador Pedro de Alvarado, de la Cueva desplegó una intensa presión sobre el funcionariado local para asegurar el traspaso de un poder que los hombres de la época no estaban dispuestos a ceder fácilmente. Como reflejo del dolor por su pérdida y del complejo escenario que afrontaba, rubricó su nombramiento con el sombrío apelativo de «la sin ventura». Sin embargo, la historia le deparaba un destino efímero y trágico. Solo cuarenta y ocho horas después de asumir el mando, un violento temporal hizo que las aguas acumuladas en el cráter del volcán de Agua se desbordaran, desatando una avalancha de lodo y rocas que sepultó la capital de Santiago de los Caballeros, destruyendo el palacio de gobierno y terminando de golpe con su vida y con un liderazgo femenino pionero.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 9 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 9 de septiembre?

1850.- California entra a formar parte del territorio de EEUU como el estado número 31.

1915.- Durante la primera guerra mundial, cuatro zeppelines de la División Naval alemana bombardean Londres con bombas de alto explosivo y otras incendiarias, el más importante sobre el Reino Unido hasta ese momento.

1932.- Las Cortes aprueban el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

1951.- Las fuerzas del Ejército Popular de Liberación Chino ocupan Lhasa, capital del Tibet.

1971.- John Lennon lanza "Imagine", su segundo álbum en solitario, con 10 temas que conforman una carta de amor a su esposa Yoko Ono.

1981.- El Consejo de Ministros francés de Pierre Mouroy, durante la presidencia de François Mitterrand, aprueba la nacionalización de la banca y de once grupos industriales estratégicos.

1999.- Israel libera a 199 presos y devuelve a los palestinos el 7% de Cisjordania.

2001.- Primer matrimonio civil en España entre una transexual y un hombre, en Igualada (Barcelona).

2002.- La cadena de televisión Al Yazira difunde un vídeo en el que Osama Bin Laden asume los atentados del 11 de septiembre de 2001.

2015.- El Senado español aprueba definitivamente la primera reforma de la ley del aborto, propuesta por el gobierno popular de Mariano Rajoy.

2021.- Detenido en Madrid Hugo Carvajal, exgeneral venezolano chavista, fugado y reclamado por EEUU para ser juzgado por narcotráfico, blanqueo y colaboración con las FARC.

¿Quién nació el 9 de septiembre?

1585.- Cardenal Richelieu, el francés Armand Jean du Plessis.

1828.- León Tolstoi, escritor ruso.

1908.- Cesare Pavese, escritor italiano.

1944.- Alvaro Gil-Robles, jurista y político español.

1950.- Agustín Díaz Yanes, director y guionista español de cine.

1985.- Luka Modric, futbolista croata del Real Madrid.

2000.- Victoria Federica de Marichalar y Borbón, hija de la infanta Elena y nieta de los Reyes de España don Juan Carlos y doña Sofía.

¿Quién murió el 9 de septiembre?

1901.- Toulouse-Lautrec, pintor francés.

1976.- Mao Tse-Tung, presidente de China.

1979.- Jean Seberg, actriz estadounidense.

2014.- Emilio Botín, banquero español.

2020.- Simeon Coxe, pionero de la música electrónica con Silver Apples.

2021.- Tino Contreras, leyenda mexicana del jazz.

2025.- Stefano Benni, escritor italiano.

¿Qué se celebra el 9 de septiembre?

Hoy, 9 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Agricultura.

Horóscopo del 9 de septiembre

Los nacidos el 9 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 9 de septiembre

Hoy, 9 de septiembre, se celebran Santa María de la Cabeza, Virgen de Aránzazu y los santos Pedro Claver y Jacinto.