La Policía desarticula una red criminal vinculada a la 'Banca de Dubái', la cual financia a narcos de todo el mundo

La operación arrancó en 2021, cuando los agentes abordaron un barco cargado con casi dos toneladas de cocaína frente a las costas de Gijón, Asturias. Detuvieron a sus nueve tripulantes. El barco fue trasladado al puerto de Gijón, y terminó hundiéndose por una fuga de agua provocada por el capitán. Más tarde los investigadores descubrieron que el buque transportaba otra partida de droga escondida de 1.600 kilos de cocaína, que fue recuperada por unos buzos contratados por los delincuentes.

Tirando del hilo la Policía ha conseguido desmantelar una potente estructura criminal que inundaba de cocaína a toda Europa. Después de años de investigación la Policía descubrió que esa organización se servía además de la conocida como 'Banca de Dubái' para financiarse. Se trata del banco clandestino más importante del mundo, con capacidad de mover grandes sumas de dinero y blanquear los beneficios del narcotráfico.

Los criminales de la droga necesitan grandes sumas de dinero para funcionar y financiar todo el gasto logístico de sus operaciones. "Esas organizaciones se tienen que financiar, se tienen que hipotecar, buscar dinero que les permita hacer el envío de sus cargamentos", asegura José Rodríguez, jefe de la Brigada de Blanqueo de capitales en la UDEF . Por eso recurren a la 'Banca de Dubái', capaz de mover grandes cantidades de fondos ilegales sin hacer movimientos de dinero y en cortos periodos de tiempo. Sin esa financiación esos cargamentos de drogas no podrían ser trasladados de un país a otro. Esta operación supone un importante golpe a "la financiación de los llamados ases o números uno del narcotráfico en Europa", asegura Alberto Morales, Jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de la UDYCO.

Banca de Dubái: el mayor banco clandestino del mundo

La llamada 'Banca de Dubai' opera en todo el mundo, "de hecho cuenta con varios brókers, cada uno opera una zona, y dependiendo de donde la organización criminal esté asentada va a acudir a uno u otro bróker", afirma Encarna Ortega, Jefa de Sección de Blanqueo de Capitales.

De los seis brókers más importantes de esa banca clandestina, dos ya están detenidos. Uno de ellos es un ciudadano británico que fue arrestado en Málaga. Es la primera vez que en España se consigue detener a uno de los integrantes de la "Banca de Dubái. En el arresto fueron incautados 8.000 euros, 1.400 dólares y relojes de lujo. El otro fue arrestado en Dubai. El principal líder de esta banca aún está en busca y captura.

21 detenidos y más de 20 millones de euros bloqueados

La operación se ha cerrado con 21 detenidos, 14 de ellos en España. También se han emitido 19 órdenes de detención internacionales. Entre ellas está la del español Alejandro Salgado, apodado "El Tigre". Tiene varias causas judiciales pendientes y sigue huido de la Justicia. Siete de esas órdenes de busca y captuta ya han sido ejecutadas (4 en Emiratos Árabes, 1 en Egipto, 1 en Países Bajos, 1 en Suecia).

Se han localizado 20 millones de euros en activos finacnieros y bienes inmuebles. Se les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Se han bloqueado activos y bienes valorados en 20 millones de euros, y más de 40 inmuebles valorados en 14.000.000 de euros.