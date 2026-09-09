Noticias de hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026

Día de la desclasificación, hoy verán la luz 40 documentos que el Gobierno manejaba los días previos a la entrada masiva. Las alertas saltaron a última hora del martes en Ceuta por un incendio en Monte de la Tortuga.

Incendio en Monte de la Tortuga

Un incendio en el Monte de la Tortuga. De momento, se desconoce el origen. Podría estar en los asentamientos que hay en esa zona aunque tampoco se descartan las altas temperaturas. Los bomberos han conseguido apagar las llamas con rapidez pero la alarma ha sido máxima.

Marlaska y la inseguridad "subjetiva"

Marlaska califica de "subjetiva" la inseguridad en Ceuta, precisamente una de las mayores preocupaciones de los ceutíes. Con ese adjetivo viene a decir que la inseguridad en sus calles no es del todo real a pesar de las imágenes que vemos cada día. El ministro ha sido aplaudido por los migrantes cuando llegaba en coche oficial a Ceuta. Se ha marchado en un furgón policial entre abucheos de los ciudadanos.

Día de desclasificación

Los papeles de Ceuta ven hoy la luz. Será a través de la web de Moncloa. El Gobierno publicará unos 40 documentos sobre la entrada masiva de migrantes. Son informes del CNI y de los servicios secretos de las Fuerzas Armadas. Unos informes que han enfrentado a Robles y Marlaska y que el Gobierno utiliza para exculpar a Marruecos.

Informe PISA

España no aprende. Nuestros estudiantes se superan, pero para mal. Las peores notas de la historia en comprensión lectora, matemáticas o ciencias. El informe PISA que evalúa los conocimientos de los jóvenes de 15 años ha vuelto a ponernos a la cola de los países de nuestro entorno. El Gobierno se ha sacudido la responsabilidad del suspenso en uno de los problemas más graves de la sociedad española.

Ataques cruzados entre Irán y EE.UU.

Nueva noche de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán. El ejército de Trump ha bombardeado en el Golfo Pérsico cinco petroleros vinculados al régimen persa que ha respondido con una lluvia de misiles sobre una base militar de Estados Unidos en Jordania. Como consecuencia, el petróleo se ha disparado a los 100 euros el barril.