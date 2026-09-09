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Noticias de hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026

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Día de la desclasificación, hoy verán la luz 40 documentos que el Gobierno manejaba los días previos a la entrada masiva. Las alertas saltaron a última hora del martes en Ceuta por un incendio en Monte de la Tortuga.

Incendio en Monte de la Tortuga

Un incendio en el Monte de la Tortuga. De momento, se desconoce el origen. Podría estar en los asentamientos que hay en esa zona aunque tampoco se descartan las altas temperaturas. Los bomberos han conseguido apagar las llamas con rapidez pero la alarma ha sido máxima.

Marlaska y la inseguridad "subjetiva"

Marlaska califica de "subjetiva" la inseguridad en Ceuta, precisamente una de las mayores preocupaciones de los ceutíes. Con ese adjetivo viene a decir que la inseguridad en sus calles no es del todo real a pesar de las imágenes que vemos cada día. El ministro ha sido aplaudido por los migrantes cuando llegaba en coche oficial a Ceuta. Se ha marchado en un furgón policial entre abucheos de los ciudadanos.

Día de desclasificación

Los papeles de Ceuta ven hoy la luz. Será a través de la web de Moncloa. El Gobierno publicará unos 40 documentos sobre la entrada masiva de migrantes. Son informes del CNI y de los servicios secretos de las Fuerzas Armadas. Unos informes que han enfrentado a Robles y Marlaska y que el Gobierno utiliza para exculpar a Marruecos.

Informe PISA

España no aprende. Nuestros estudiantes se superan, pero para mal. Las peores notas de la historia en comprensión lectora, matemáticas o ciencias. El informe PISA que evalúa los conocimientos de los jóvenes de 15 años ha vuelto a ponernos a la cola de los países de nuestro entorno. El Gobierno se ha sacudido la responsabilidad del suspenso en uno de los problemas más graves de la sociedad española.

Ataques cruzados entre Irán y EE.UU.

Nueva noche de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán. El ejército de Trump ha bombardeado en el Golfo Pérsico cinco petroleros vinculados al régimen persa que ha respondido con una lluvia de misiles sobre una base militar de Estados Unidos en Jordania. Como consecuencia, el petróleo se ha disparado a los 100 euros el barril.

Alrededor de 3000 alumnos volverán a las clases en aulas prefabricadas por segundo año consecutivo tras la DANA

Imagen de aulas prefabricadas para alumnado del CEIP Orba de Alfafar

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Sociedad

Imagen de algunas de las tiendas de campaña instaladas en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Hoy se desclasifican 40 documentos que el Gobierno manejaba antes de la avalancha de migrantes

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026

Fernando Cocho alerta de la presencia de "miles" de espías marroquíes en Ceuta

Fernando Cocho alerta de la presencia de "miles" de espías marroquíes en Ceuta y califica de "muy peligrosa" la rápida desclasificación de informes

UNICEF reclama más protección para los menores migrantes en Ceuta
MENORES EN CEUTA

UNICEF reclama reforzar la protección de la infancia migrante en Ceuta: "Sigue habiendo un déficit alimentario"

Explosión en una joyería
Explosión en Barcelona

Dos heridos en estado grave por una explosión en una joyería de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona

Monte de la Tortuga
Ceuta

Miedo en Ceuta por un incendio originado en el Monte de la Tortuga, que ya ha sido controlado

La pregunta que se hace todo el mundo es qué o quién ha provocado el incendio declarado en el Monte de la Tortuga en Ceuta que ha calcinado alrededor de 10.000 metros cuadrados.

Efemérides de hoy 9 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 9 de septiembre?
Efemérides

Efemérides de hoy 9 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 9 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 9 de septiembre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Imagen de archivo de un grupo de migrantes en un colegio de Ceuta

El curso escolar arranca en Ceuta con los colegios blindados y miedo entre las familias

Coche Policía Nacional

La Policía desarticula una red criminal vinculada a la 'Banca de Dubái', la cual financia a narcos de todo el mundo

Tren de Cercanías

Muere una persona tras ser arrollada por un tren de Cercanías en Guadalajara

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