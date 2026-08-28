La Policía Nacional prevé una prolongación de la crisis en Ceuta hasta noviembre, según un informe interno

Un informe interno de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, advierte de la posibilidad de una prolongación de la gestión de la crisis en Ceuta hasta, por lo menos, noviembre de este 2026.

"Se ha establecido un marco inicial de colaboración de 12 semanas durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y noviembre; por lo que se solicita repartir a los candidatos de forma proporcional entre las semanas establecidas", señala el comunicado.

Este viernes, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado que actualmente permanecen en Ceuta unos 5.000 migrantes después de la entrada masiva de forma irregular por parte de cerca de 80.000 personas el pasado 30 de julio. En caso de que se cumpla el contenido de este comunicado, la crisis podría extenderse a, por lo menos, unos cuatro meses.

El documento indica también "la designación de un mínimo de 13 candidatos, con el objetivo de crear equipos de trabajo semanales para efectuar labores de reseña".

Estos equipos "serán formados desde esta CGPG (Comisaría General de Policía Científica), según sus necesidades", añade el documento. "Los candidatos que finalmente sean seleccionados por esta CGPC para viajar, serán avisados con una semana de antelación, a través de las secretarías generales de sus plantillas", detalla el informe.

Tareas que realizarán las personas que viajen a la ciudad

Sobre las funciones de los encargados de las labores de apoyo a la Policía, el documento revela que consistirán en las tres siguientes: "Identificaciones rápidas por biometría", la "toma de reseña decadactilar de inmigrantes con LiveScan" y la "toma de reseña fotográfica".

El pasado jueves, Un grupo de manifestantes llegaron a quemar algunas de las instalaciones improvisadas que numerosos migrantes habían levantado en la playa de Benítez de Ceuta, protestando por la situación que se vive en las calles. Este viernes, Marlaska ha llamado a la calma y al cese de estos episodios violentos. "La violencia no es el camino", indica el ministro de Interior.

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