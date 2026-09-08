Un joven de 23 años mata a su padrastro con una mancuerna tras escapar de Psiquiatría

Un joven de 23 años se encuentra en busca y captura por la Policía Nacional como presunto autor de la muerte de su padrastro, de 50 años, en una vivienda de València. El sospechoso habría golpeado a la víctima en la cabeza con una mancuerna de unos 7,5 kilos, causándole la muerte prácticamente en el acto.

El crimen se ha producido a primera hora de esta tarde en el número 25 de la calle Arquitecto Segura Lago, en el barrio de San Isidro. Los servicios de emergencia recibieron un aviso alrededor de las 14.00 horas y, cuando los primeros agentes llegaron al domicilio, encontraron al hombre muerto en el suelo de la vivienda. El presunto agresor ya había abandonado el lugar.

El joven había sido trasladado horas antes al Hospital General de València después de protagonizar una fuerte discusión en el domicilio familiar durante la madrugada. Durante el enfrentamiento, el padrastro habría sido agredido y llegó a solicitar ayuda a través del teléfono 112.

Hasta la vivienda se desplazaron agentes de la Policía Local y una ambulancia del SAMU. Tras conseguir controlar al joven, los servicios sanitarios lo trasladaron al Hospital General, donde quedó ingresado en la planta de Psiquiatría al encontrarse, según las primeras informaciones, en pleno brote psicótico.

Escapó del hospital y regresó a casa

El joven habría permanecido ingresado durante la noche, pero escapó del centro hospitalario durante la mañana y regresó posteriormente al domicilio familiar, situado a apenas unos kilómetros del hospital.

Fue entonces cuando, presuntamente, atacó de nuevo a su padrastro y le propinó un único golpe en la cabeza con una mancuerna que, según algunas fuentes, pesaría alrededor de 7,5 kilos. El objeto sería propiedad del joven, que habitualmente realizaba ejercicios físicos en su domicilio. La víctima quedó tendida en el suelo de la vivienda y murió como consecuencia del fuerte impacto. Además, se trata de un joven de gran estatura y complexión física, cercano a los dos metros de altura, según las mismas fuentes.

La Policía Nacional mantiene un dispositivo de búsqueda

Una nueva llamada al 112 alertó sobre las 14.00 horas de lo ocurrido en el domicilio. Los primeros agentes de la Policía Local que acudieron al lugar confirmaron el fallecimiento del hombre y dieron aviso a la Policía Nacional. El Grupo de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación, mientras agentes de la Policía Científica trabajan en la vivienda para recoger indicios que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.

El presunto autor continúa en paradero desconocido y se ha establecido un dispositivo para localizarlo y detenerlo. Las fuerzas de seguridad han sido advertidas de la peligrosidad que podría presentar el sospechoso, debido a su estado psicótico y a que, según las primeras informaciones, no estaría recibiendo la medicación necesaria para estabilizar su enfermedad.