Dos heridos en estado grave por una explosión en una joyería de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona

Momentos de angustia los que vivieron en la tarde de este martes en un plaza del municipio catalán Cerdanyola del Vallès, varios vecinos. Lo que era un día normal dejó de serlo en el momento en que se produjo una explosión en una joyería conocida en la zona.

Atónitos, los testigos han relatado que no imaginaban lo que había pasado, solo que escucharon un sonido muy fuerte, y el momento era de confusión total. "Hubo muchas explosiones y se han escuchado de lejos", comenta la dueña de un bar. "Yo estaba en casa y oí una explosión, y retumbó todo", dice otra vecina.

Las ambulancias no tardaron en llegar al local, que ha quedado reducido a escombros. Pero lo peor de todo es que el dueño de la joyería, de 61 años, se encontraba en su interior en ese momento. Está herido de gravedad y ha sido trasladado y hospitalizado en la unidad de quemados del hospital Vall D’Hebron de Barcelona. También hay otra persona herida grave; se trata de una mujer de 50 años que presenta un traumatismo y diversas fracturas.

Otras dos personas han tenido que ser atendidas por los servicios de emergencia, una por una crisis de ansiedad provocada al presenciar la explosión, y otra por lesiones leves, pero ambos tienen ya el alta médico. Esta explosión ha provocado además el desalojo de los vecinos del edificio donde se encontraba el establecimiento. Este desalojo y el de otros edificios de alrededor se ha producido tras el colapso de una de las habitaciones del piso superior a la joyería, provocado por la explosión.

Han estado toda la tarde fuera de sus casas, hasta que por la noche les han comunicado que ya podían regresar. Ahora toca investigar por qué ha ocurrido esto, pero las primeras investigaciones apuntan a una posible acumulación de gas. Los bomberos han estado trabajando durante toda la noche en la zona, pero ya no hay peligro alguno.

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