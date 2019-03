Un estudio revela que España es el segundo país más tierno de Europa

La marca de chocolate Milka, en su afán por que los ciudadanos muestren su lado más tierno, presenta hoy su "Estudio de la ternura" que se convierte en el primer informe en medir la ternura en: España, Portugal, Italia, Austria, Francia, Bélgica, Alemania y Holanda.



El informe revela que España es el segundo país más tierno de Europa, sólo por detrás de los portugueses. A pesar de que los españoles estamos liderando el ranking europeo junto con Portugal, el 93% de nuestros ciudadanos creen que si todos fuésemos un poco más tiernos, España sería un mejor lugar para vivir. Por otro lado, con tan sólo un 31% y 33%, nos encontramos a los holandeses y franceses respectivamente, los cuales se han quedado en el último puesto del ranking europeo de la ternura.



Otro dato a destacar es que la mayoría de los europeos coinciden en que si no somos más tiernos, es porque la vida que llevamos es muy estresante. La psicóloga Silvia Álava afirma que: "no debemos dejar que una vida cargada de actividades con múltiples factores estresantes, nos impidan pararnos a decir las cosas con una sonrisa, hacer un gesto de agradecimiento, abrazar a un amigo... en definitiva, hacer saber a los que nos rodean, que les queremos y que nos importan".



La ternura de los españoles

Resaltando los datos de España, el estudio revela que la franja de edad que menos gestos de ternura realiza al día es la comprendida entre los 18 a 24 años con un 35%; por otro lado, con un 52%, tenemos a personas con edad comprendida entre los 35 y 45 años, convirtiéndose así, en el grupo más "tierno". Analizándolo por género, con un 53%, las mujeres superan a los hombres con 11 puntos proclamándose ellas como las que realizan más gestos de ternura al día.



"Si todos realizásemos más gestos de ternura en nuestras actividades diarias, veríamos la vida de otra manera, ya que estaríamos de mejor humor, sonreiríamos más y podríamos estar más contentos. A veces, con tan solo una sonrisa, una mirada de cariño o un abrazo conseguimos mucho más que si nos mantenemos serios o sin ningún tipo de afectividad con los demás y esto es extrapolable a amigos, familia, jefes..." según palabras de la psicóloga Silvia Álava.



Como dato curioso, el "Estudio de la ternura" de Milka, nos revela que el 48% de los hombres españoles son más tiernos con la familia que con los amigos; mientras que sólo el 38% de las mujeres afirma esto.



Conclusiones destacadas del estudio



- Los europeos coinciden en que no somos más tiernos porque tenemos vidas muy estresadas.



- España es el segundo país más tierno de Europa, tan sólo por detrás de Portugal.



- Holanda y Francia se queda en el último puesto del ranking europeo de la ternura.



- El 93% de los españoles creen que si todos fuésemos un poco más tiernos España sería mejor lugar para vivir.



- El 52% de los españoles entre los 35 y 45 años son los que más gestos de ternura realizan durante el día, siendo los que menos los españoles de 18 a 24 años con un 35%.



- Con el 53%, las mujeres superan a los hombres con 11 puntos proclamándose ellas como las que realizan más gestos de ternura al día.



- En general, los españoles somos más tiernos con la familia que con los amigos.



- El 48% de los hombres españoles son más tiernos con la familia que con los amigos; mientras que solo el 38% de las mujeres afirma esto.