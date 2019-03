"Estoy esperando a la científica que es la que le sitúa en el lugar del crimen"

Asimismo, en declaraciones a los periodistas, la madre de Marta del Castillo, Eva Casanueva, que ha dicho que encara "con esperanza y con fuerza" la última semana del juicio, ha señalado que estos días son muy importantes porque se van a dar resultados definitivos cuando la Policía Científica, que declarará este miércoles, "determine de quién era la sangre y así seguir aclarando todo esto".

Ha apuntando además que ya el viernes se vio que los testigos no le daban "mucha coartada al 'Cuco", apuntando que esperan que las "cosas sigan por ese camino". "Ya no se a qué está esperando el 'Cuco' ni que más puede alegar para defenderse cuando no tiene defensa ninguna", ha añadido, al tiempo que se ha preguntado si el menor está esperando a que su abogado "le diga que hable de una vez".

Preguntados los padres de Marta sobre si creen que este miércoles el menor se derrumbará cuando se le vuelva a incriminar, Antonio del Castillo ha expresado que "está claro que quien aconseja su actitud es su abogado, y no se a qué está esperando". "Creo que cuando se vea cogido del todo, que es cuando lo sitúan en el escenario del crimen, es cuando verá que lo tiene todo perdido", según ha sentenciado.

Finalmente, en relación con las declaraciones del abogado del Cuco afirmando que no se está encontrado nada que relacione a su defendido con los hechos, Del Castillo ha manifestado que dicho letrado parece "que ve las cosas de una manera y el resto las vemos de otra". "Aquí cada uno ve la película como quiere, pero la razón está en manos del juez, que hará su trabajo y lo hará lo mejor que pueda", ha apuntando.