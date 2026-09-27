Estas son las nuevas normas de tráfico con las que te podrán multar con 200 euros a partir del 1 de octubre

A partir de este jueves 1 de octubre de 2026 cambian algunas de las normas de tráfico en España. La reforma del Reglamento General de Circulación busca reforzar especialmente la protección de los usuarios más vulnerables de las vías: peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha detallado las principales novedades de una normativa que incorpora además nuevas obligaciones para los conductores profesionales y regula por primera vez cuestiones como los denominados carriles de emergencia.

Uno de los principales cambios afecta a quienes circulan en motocicleta. Desde el 1 de octubre, tanto conductores como pasajeros deberán utilizar guantes de protección cuando circulen por vías interurbanas, mientras que el calzado cerrado que cubra todo el pie será obligatorio en todo tipo de vías.

Por tanto, conducir una moto con chanclas, sandalias abiertas o un calzado que no cubra completamente el pie dejará de ajustarse a la normativa.

Incumplir estas obligaciones tendrá la consideración de infracción grave y estará castigado con 200 euros de multa, según la DGT.

Cambios para las bicicletas: casco y adelantamientos

Los ciclistas también deberán adaptarse a varias novedades. El casco será obligatorio para todos los ciclistas en vías interurbanas, al eliminarse las excepciones que existían hasta ahora, como las relacionadas con rampas prolongadas o condiciones extremas de calor.

En ciudad seguirá siendo obligatorio para los menores de 16 años y, además, los profesionales que trabajen desplazándose en bicicleta deberán utilizar casco también en vías urbanas y travesías.

Cambian asimismo las reglas para adelantarlos. En carretera, un conductor que adelante a un ciclista deberá circular durante la maniobra al menos 20 kilómetros por hora por debajo del límite máximo de la vía y mantener una separación lateral mínima de 1,5 metros. Si existen dos o más carriles por sentido, tendrá que cambiar completamente de carril para realizar el adelantamiento.

En las ciudades, las bicicletas no podrán circular por las aceras, salvo la excepción que puedan establecer los ayuntamientos para menores de hasta 12 años acompañados por un adulto a pie. En el resto de zonas peatonales podrán circular cuando lo permita la normativa municipal y siempre respetando la prioridad del peatón.

Los patinetes eléctricos: edad mínima de 15 años y casco obligatorio

Los patinetes eléctricos: edad mínima de 15 años y casco obligatorio

La nueva regulación también fija unas normas comunes para los vehículos de movilidad personal. La edad mínima para conducir un patinete eléctrico será de 15 años y sus usuarios tendrán que llevar casco de protección adecuadamente abrochado.

Además, por la noche o cuando exista poca visibilidad deberán utilizar elementos luminosos o reflectantes que permitan que sean vistos a una distancia mínima de 150 metros.

Un carril de emergencia para dejar paso a policías y ambulancias

Los conductores de coches también tendrán que conocer una de las novedades más destacadas. Cuando se produzca una retención en una autopista o autovía y los vehículos estén detenidos o circulen a paso de peatón, tendrán que apartarse para crear un "carril de emergencia" que permita avanzar a policías, ambulancias, bomberos y otros servicios prioritarios.

En las carreteras con dos carriles por sentido, este espacio se creará entre ambos. Cuando haya tres o más carriles, los vehículos del carril izquierdo se desplazarán hacia la izquierda y los del resto de carriles hacia la derecha.

La nueva regulación también establece medidas específicas cuando la nieve dificulte la circulación en autopistas y autovías: estará prohibido adelantar y habrá que dejar libres determinados carriles para facilitar el paso de los servicios de emergencia y de las máquinas quitanieves.

Más protección para los peatones

El Reglamento refuerza también la consideración del peatón como usuario vulnerable. No significa, sin embargo, que los peatones puedan cruzar por cualquier punto de cualquier calle. La nueva regulación establece que en las zonas de plataforma única de calzada y acera, diseñadas especialmente para favorecer el tránsito peatonal, tendrán prioridad de paso en cualquier punto de la calzada.

En el resto de vías se mantienen los supuestos concretos de prioridad, como los pasos de peatones señalizados o cuando un vehículo gira para entrar en otra calle mientras un peatón la está cruzando.

Los repartidores y otros profesionales que trabajen circulando en moto, ciclomotor, bicicleta o patinete tendrán que utilizar un chaleco reflectante de alta visibilidad en todo tipo de vías.

Los ciclistas profesionales deberán además utilizar casco durante su jornada laboral, también cuando circulen por ciudad. La DGT señala que el incumplimiento de estas obligaciones puede constituir una infracción grave sancionada con 200 euros.

¿Cuándo entran en vigor las nuevas normas de tráfico?

La mayoría de estas medidas entrarán en vigor el 1 de octubre de 2026, tres meses después de la publicación del Real Decreto 518/2026 en el Boletín Oficial del Estado.