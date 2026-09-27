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ASESINATO SEVILLA

La mujer asesinada en Sevilla estaba en el sistema VioGén y su hijo presenció el crimen

El menor habría "estado presente" durante la agresión, según el testimonio de algunos vecinos.

Lugar de los hechos

La mujer asesinada en Sevilla estaba en el sistema VioGén y su hijo presenció el crimen | EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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El hijo de la mujer asesinada, un menor de 17 años, habría "estado presente" durante la agresión, según el testimonio de algunos vecinos. La víctima figuraba además en el sistema VioGén, aunque por una relación anterior, y no por el presunto agresor, según las mismas fuentes.

39 mujeres asesinadas por violencia de género en España

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado que, de confirmarse el caso como violencia de género, serían 39 mujeres asesinadas por esta violencia en España en lo que va de año, y la segunda en la provincia de Sevilla.

Toscano ha subrayado la necesidad de mantener la "coordinación entre las distintas administraciones" y ha reclamado que cualquier persona que tenga conocimiento de una situación, que pueda suponer violencia contra una mujer, "lo comunique" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Ayuntamiento de La Campana, localidad de unos 5.000 habitantes, ha expresado su rechazo a cualquier forma de violencia y ha trasladado sus condolencias y apoyo a la familia de la víctima. El Consistorio ha decretado un día de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio este lunes a las puertas del Ayuntamiento.

"Desde la Corporación Municipal del Ayuntamiento de la Campana, queremos expresar nuestra más firme condena y repulsa ante el trágico suceso ocurrido anoche en un nuestro municipio", apuntan en su red social de Instagram.

El servicio 016 ofrece atención a las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas.

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