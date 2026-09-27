Las imágenes del nuevo túnel incendiado en Ceuta utilizado como refugio por migrantes

Los Bomberos de Ceuta han localizado este domingo un nuevo túnel en la calle Brull, de unos 25 metros de longitud y trazado en zigzag, en cuyo interior han encontrado numerosos enseres que apuntan a que el espacio había sido utilizado para habitar.

El hallazgo se ha producido sobre las 17:10 horas tras el aviso de que se había detectado un incendio, y hasta el lugar se ha desplazado una dotación del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento formada por un cabo, un conductor y tres bomberos.

Se trata de una galería de aproximadamente 25 metros de longitud, con un recorrido en zigzag, que se encontraba llena de objetos y pertenencias que evidenciaban que había sido utilizada como refugio.

Este descubrimiento se produce apenas unos días después de que los Bomberos localizaran otro asentamiento en una antigua galería militar subterránea que conecta la zona de la playa del Sarchal con los terrenos que actualmente ocupa el Campus Universitario de la Universidad de Granada (UGR).

En aquella ocasión, el hallazgo se produjo durante una intervención por un incendio en el interior de unas galerías militares en desuso cuyos accesos permanecían tapiados desde hacía años y a los que sus ocupantes habrían conseguido entrar tras romper uno de los muros.

Los efectivos no encontraron entonces a ninguna persona en el interior, aunque sí numerosos indicios de una ocupación prolongada, como colchones, mantas, ollas, restos de comida y otros enseres.

También localizaron una gran acumulación de residuos, colchones quemados, envases y botellas, además de balsas hinchables, una tabla de surf y otros objetos relacionados con llegadas por vía marítima.

Los Bomberos descartaron entonces tanto la presencia de munición o material militar en las galerías como los rumores sobre una posible conexión de estos túneles con territorio marroquí y aclararon que se trata de antiguas infraestructuras militares que comunican distintos puntos de Ceuta.