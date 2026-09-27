Noticias de hoy, domingo 27 de septiembre de 2026

La acampada en la Puerta del Sol tras la manifestación por la vivienda, la respuesta de Pedro Sánchez a Maricarmen y la situación actual en Ceuta, entre los titulares más destacados del momento, hoy domingo 27 de septiembre de 2026.

Acampada en la Puerta del Sol

500 personas han amanecido este domingo acampadas en la Puerta del Sol de Madrid, después de la movilización celebrada este sábado para reclamar medidas urgentes frente al problema de la vivienda. Los manifestantes mantienen la protesta con la mirada puesta en el próximo martes, fecha en la que esperan que el Gobierno apruebe el denominado 'Decreto Maricarmen'.

Durante la noche, los participantes han mantenido la concentración en el centro de la capital y se han instalado más de una treintena de tiendas de campaña, además de un punto de avituallamiento para atender a quienes continúan en la protesta. La acampada fue impulsada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid tras la manifestación que recorrió el centro de la ciudad.

Sánchez responde a Maricarmen

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en un acto del PSOE en Getafe. Allí ha mandado un mensaje a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de la casa en la que vivía desde hace 70 años. Maricarmen ha pedido la aprobación de un real decreto ley de vivienda. El jefe del Ejecutivo ha respondido a la mujer de 87 años. "Yo Maricarmen tengo un mensaje para ti: el Gobierno trabaja contrarreloj para llevar el próximo martes el real decreto ley de vivienda", ha esgrimido.

Ha pedido el apoyo para que el real decreto ley salga adelante: "No es una cuestión de ideología es una cuestión de humanidad".

Continúa la crisis de Ceuta

Desalojado, por seguridad, el asentamiento de la playa Benítez de Ceuta, cercano a la desaladora. Desde primera hora de la mañana, la Policía ha trasladado a unos 250 migrantes a una explanada cercana porque todavía no hay un espacio para acogerlos. Mientras, continúan las protestas de los vecinos. Hoy han vuelto a marchar hasta la frontera con Marruecos para exigir soluciones. Están apunto de cumplirse dos meses del asalto masivo a su ciudad.