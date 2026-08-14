¿Pueden los peatones caminar por carreteras sin arcén? Esto dice la DGT

Aunque existe la idea extendida de que las carreteras están reservadas exclusivamente a los vehículos motorizados, la normativa de tráfico contempla escenarios en los que los peatones también pueden utilizarlas bajo determinadas condiciones.

En estos casos, su presencia está regulada por normas específicas que buscan garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía, estableciendo cómo y por dónde deben circular para minimizar riesgos.

¿Pueden los peatones caminar por carreteras sin arcén?

Tanto peatones como ciclistas tienen prohibido el acceso a las vías de alta capacidad.

Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha resuelto una cuestión que confunde a muchos conductores: "Siempre que tome las debidas precauciones, sí está permitido que un peatón circule por la calzada en una vía fuera de poblado en la que no exista zona peatonal ni arcén practicable".

Por ello, siempre que un peatón circule por el lado correcto de una vía convencional y emplee las prendas obligatorias en situaciones de baja visibilidad o condiciones meteorológicas adversas, estará actuando conforme a la ley.

Consejos para caminar por carreteras sin arcén

Generalmente, caminar por una carretera sin arcén puede aumentar el riesgo de accidente, especialmente en vías con poca visibilidad o mucho tráfico.

Si no tienes otra alternativa, es importante que tengas en cuenta las normas de circulación para peatones y adoptar medidas que mejoren tu seguridad.

Estos consejos te ayudarán a reducir los riesgos y a transitar de forma más segura: