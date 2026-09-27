Campaña por la televisión gratuíta en los hospitales

Rosita, una mujer catalana tiene 95 años, lleva seis meses ingresada y paga 25 euros a la semana por ver la tele en el hospital, ahora se ha propuesto revertir está situación. Asegura que hay pacientes, que no puede pagar este dinero y para todos ellos la televisión es compañía y distracción en las horas en las que se encuentran mejor. El televisor se queda, muchas veces, encendido toda la noche porque es la manera de no sentirse solos y evitar miedos.

Recogida de firmas

Ha comenzado una campaña de recogida de firmas en la que ha recogido, más de 65.000. Solo seis comunidades autónomas ofrecen el servicio gratis, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra, La Rioja y Cantabria, en Cataluña, Madrid y Andalucía, encender el televisor es previo pago.

Entre cinco y 16 euros diarios

Muchos pacientes pagan entre cinco y seis euros diarios. En el caso de una estancia larga, la cuenta es un buen pico. La presidenta de la Asociación 'El Defensor del Paciente, Carmen Flores, denuncia que esta práctica es un negocio para la empresa contratada y para el propio hospital. Rosita piensa en los que como ella tienen que estar mucho tiempo hospitalizados y distraerse es parte de su recuperación.

Hablando en plata

Hablandoenplata es, https://www.hablandoenplata.es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.