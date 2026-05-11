Una tesis de la Universidad de Valladolid ya identificó en 2022 hantavirus en roedores silvestres de Castilla y León

Se trata del primer estudio en advertir la presencia de hantavirus en un reservorio de roedores silvestres en nuestro país. Lo llevó a cabo un grupo de investigadores de la Universidad de Valladolid en 2022. La investigación se desarrolló en colaboración con expertos internacionales de Alemania y Finlandia y se centró en áreas de cultivo intensivo en Tierra de Campos de Castilla y León.

Se examinaron 524 animales de 4 especies de roedores capturados entre 2013 y 2019. "Encontramos un porcentaje muy bajo, de menos del 2 por ciento, de infección por hantavirus. Pese a esa baja prevalencia, esto no deja de indicarnos que están circulando otro tipo de patógenos que pueden tener cierto riesgo zoonótico", explica Juan José Luque, Catedrático de Zoología de la Universidad de Valladolid.

Luque insiste en que este hallazgo "no es alarmante por la baja incidencia" pero demuestra que hay que seguir investigando. "Nosotros buscábamos este y otros viro más identificados en una fauna silvestre y los encontramos. Por eso, creo que hay que invertir en los sistemas de prevención y vigilancia para saber más", añade.

Brotes en Europa

El catedrático, que trabaja en el Departamento de Ciencias Agroforestales de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias en el Campus de Palencia, explica que en el norte de Europa, en países como Finlandia o Suecia, hay muchos roedores y la incidencia de hantavirus es importante.

Señala que, de vez en cuando, se producen brotes por la transmisión de roedores a humanos. "Pero, los hantavirus son un grupo de virus bastante poco eficientes en cuanto a la transmisión persona a persona porque son virus de este tipo de mamíferos. No tiene nada que ver con otro tipo de virus respiratorios que se expanden con gran rapidez. Por eso, la gente tiene que estar tranquila", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.