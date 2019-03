Estalla un artefacto explosivo junto al estadio de La Cartuja en Sevilla

Un pequeño artefacto ha hecho explosión la noche de este miércoles junto al Estadio Olímpico de La Cartuja de Sevilla causando daños materiales sin importancia en el mobiliario urbano.



Según indicaron fuentes policiales, el artefacto se encontraba oculto en una jardinera ubicada en los aledaños de La Cartuja e hizo explosión sobre las diez y media de la noche.



La detonación provocó escasos daños materiales en el mobiliario urbano, explicaron las mismas fuentes. La zona en la que se registró la explosión es un lugar que carece de viviendas y no suele estar frecuentada por personas cuando no hay eventos deportivos, por lo que no hay que lamentar heridos.



La Policía Nacional acordonó la zona, concretamente el lateral del estadio más cercano al Parque del Alamillo y en el lugar se ha desplegado un fuerte dispositivo policial, compuesto por entre seis y ocho coches patrulla de la Policía Nacional, acompañados de un perro de la Unidad Canina, así como varias unidades de la Policía Local.



Agentes desplazados a la isla de La Cartuja han tomado testimonio a algún grupo de jóvenes que se encontraban en la zona para intentar recabar información sobre la autoría de la explosión.



Además, pasada la medianoche llegaron al lugar agentes de la Policía Científica para recabar muestras sobre el terreno en el lugar de la explosión.