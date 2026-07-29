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Detenido el presunto autor del asesinato de una mujer de 34 en Barcelona tras darse a la fuga

Los Mossos d'Esquadra arrestan al sospechoso horas después del crimen ocurrido en un domicilio del distrito de Sant Martí mientras la investigación sigue abierta.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Detenido el presunto autor del asesinato de una mujer de 34 | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Los Mossos d'Esquadra han detenido durante la madrugada de este miércoles al presunto responsable de la muerte de una mujer de 34 años en un domicilio de Barcelona. El arresto se produjo a la 01:25 horas, apenas unas horas después de que el sospechoso huyera tras la agresión, según ha informado la policía catalana.

Los hechos ocurrieron en la tarde del martes en una vivienda situada en la calle Andrade, en el distrito de Sant Martí. El aviso llegó a los servicios de emergencia a las 19:47 horas, alertando de una agresión en el interior del inmueble. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de los Mossos y efectivos sanitarios.

Cuando los agentes accedieron a la vivienda encontraron a la mujer con heridas de extrema gravedad. Los servicios de emergencias intentaron atenderla, aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La investigación continúa abierta

Tras el crimen, el presunto autor abandonó el lugar y permaneció fugado durante varias horas. Finalmente, los Mossos lograron localizarlo y detenerlo de madrugada. La División de Investigación Criminal de la policía catalana se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Por el momento, la investigación sigue abierta y serán las pesquisas policiales las que determinen todos los detalles de lo ocurrido.

Pendiente de la confirmación como crimen machista

Si el caso es confirmado oficialmente como un asesinato por violencia de género, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España ascendería a 32 en lo que va de 2026 y a 1.373 desde que comenzaron a elaborarse estos registros en 2003.

Las víctimas de violencia machista y su entorno disponen de atención permanente a través del 016, del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y del canal de WhatsApp en el 600 000 016. En situaciones de emergencia también pueden contactar con el 112, la Policía Nacional (091) o la Guardia Civil (062). Asimismo, la aplicación AlertCops permite enviar una alerta con geolocalización cuando no es posible realizar una llamada.

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