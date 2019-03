Padres y profesores se concentran para reivindicar el modelo educativo catalán

Padres y profesores piden que se respete la inmersión lingüística en Cataluña y han protestado por la sentencia del Tribunal Supremo.

Todos ellos quieren que se pueda impartir la enseñanza en catalán, y entre los manifestantes han acudido personalidades como el alcalde de la Ciudad Condal. La protesta ha sido convocada por Somescola.cat, coordinadora que aglutina a familias, profesores y asociaciones en defensa de la lengua y la cultura catalana.

Ajenos a las manifestaciones, los alumnos siguen recibiendo las clases en catalán, algo que según algunos padres no debería cambiarse. Sin embargo, muchas familias se quejan de que el castellano sea una asignatura más y 500 lo han denunciado a la Generalitat. Ellos defienden la libertad de cada uno para elegir en qué idioma quieren estudiar y muchos se lamentan de no poder ayudar a sus hijos por no conocer el idioma.

Bajo la pancarta 'Por un país de todos, escuela en catalán', 1.500 personas, según fuentes de la Guardia Urbana (5.000 según la organización), se han citado en la plaza Sant Jaume de Barcelona, donde una maestra, un padre y una niña han leído a tres voces un manifiesto en defensa de la inmersión lingüística

Carteles reivindicativos

"Per un pais de tots. L'escola en català" (Por un país de todos. La escuela en catalán) es el lema de los carteles que muchos padres y alumnos se han encontrado en la puerta de la escuela cuando esta mañana han acudido a clase. "Todavía no sabemos el número exacto de escuelas que han colgado los carteles, pero seguro que han sido muchas porque todos los sindicatos mayoritarios apoyamos la campaña y en la escuela catalana el apoyo al modelo de inmersión es casi unánime", ha explicado hoy el representante de USTEC-STEs, Josep Maria Cervelló, frente a uno de los colegios que han colgado los carteles.