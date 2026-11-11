Vídeo: Un grupo de piquetes increpa a un anciano hasta conseguir que abandone una cafetería

La huelga general ha dejado imágenes de tensión durante este miércoles, 11 de noviembre. Uno de esos momentos tensos ha sucedido en una cafetería situada en el distrito Sarrià-San Gervasio de Barcelona, donde varios manifestantes han increpado a un hombre que leía un periódico mientras desayunaba.

Como puede observarse en el vídeo, mientras el anciano desayuna, uno de los jóvenes manifestantes da golpes a una silla cerca del hombre y a la vez, otra joven hace sonar un silbato.

Una tercera manifestante aparece por detrás golpeando una silla contra el suelo. Tras estos hechos, el anciano abandona el establecimiento caminando con un andador.

El vídeo difundido en redes sociales se suma a otros episodios ocurridos durante la jornada de huelga, avivando el debate en torno a la intensidad con la que algunos piquetes ejercen presión sobre personas que no participan en las movilizaciones.