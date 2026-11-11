Vídeo: graves disturbios en la Gran Vía de Madrid tras la huelga general

La huelga general de este miércoles 11 de noviembre termina con nuevos momentos de tensión en Madrid. Se han registrado graves disturbios en plena Gran Vía, donde agentes antidisturbios de la Policía Nacional han intervenido con cargas contra algunos de los manifestantes tras finalizar la marcha.

Los enfrentamientos se producen después de una jornada que ha estado marcada por las movilizaciones para reclamar mejoras salariales, soluciones al problema de la vivienda y el refuerzo de los servicios públicos. Según los datos facilitados por la Policía Nacional, unas 60.000 personas han participado en la manifestación celebrada esta tarde en la capital.

Madrid ha sido uno de los principales escenarios de las protestas desde primera hora de la mañana. Los piquetes han provocado cortes de tráfico en diferentes carreteras y se han registrado intervenciones policiales en Mercamadrid y las cocheras de la EMT de Carabanchel.

Además, durante la tarde, varias decenas de manifestantes han intentado llegar hasta el Congreso de los Diputados a través de la carrera de San Jerónimo, aunque la Policía Nacional ha impedido su avance.

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