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Efemérides de hoy 5 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 5 de mayo?

Consulta las efemérides de hoy 5 de mayo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Efemérides de hoy 5 de mayo de 2026: Japón apaga sus reactores nucleares

Efemérides de hoy 5 de mayo de 2026: Japón apaga sus reactores nucleares

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Alberto Zoreda
Publicado:

El 5 de mayo de 2012, la central nuclear de Tomari apaga su último reactor en funcionamiento, por primera vez en 42 años Japón no produce energía atómica comercial. El apagón nuclear a nivel nacional fue consecuencia del clima de preocupación tras el desastre del 11 de mayo de 2011: el accidente nuclear de Fukushima I. Por ley, en Japón los reactores de este tipo de plantas energéticas deben de detenerse cada 13 meses por motivos de mantenimiento. Desde que el terremoto y tsunami asolaran la costa este de la isla, el Gobierno dejó inhabilitados los reactores que debían apagarse por revisión, situación que se mantuvo cuando le llegó el turno a la unidad Tomari-3. El evento fue un hecho histórico, la opinión pública manifestó su deseo de abandonar la producción de electricidad a través de la fisión de uranio. En la actualidad, la sociedad japonesa ha cambiado su visión, en enero de 2026 comenzó la reapertura de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, con una potencia superior a la de los siete reactores nucleares que operan en España.

Un 5 de mayo, pero de 2021, Carolina del Sur aprueba el fusilamiento como un método alternativo de pena de muerte. El voto a favor de los legisladores de la Cámara de Representantes de Carolina del Sur aprobó la medida con el voto mayoritario. Con la firma del gobernador de Herny McMaster, morir a manos de un pelotón de fusilamiento era una realidad legal en el estado. No sería hasta el 7 de marzo de 2025 que, Brad Sigmon (67 años), sería el primer reo en ser ejecutado a tiros. El condenado fue sentenciado a muerte tras en 2001 asesinar a los padres de su expareja.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 5 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 5 de mayo?

1808.- Carlos IV renuncia formalmente a sus derechos al trono español en favor de Napoleón. Dos días después lo hizo Fernando VII.

1890.- En España, se promulga la ley de Sufragio Universal (masculino), bajo el Gobierno de Sagasta.

1921.- Nace Chanel n.5, el perfume más famoso y vendido de la historia.

1965.- Se estrella un avión en el aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife) y mueren 32 personas.

1981.- El miembro del IRA Bobby Sands fallece tras cumplir 66 días en huelga de hambre.

1992.- El Parlamento de Crimea proclama la independencia de la península y convoca un referéndum, en un reto a Ucrania.

2004.- La obra del artista español Pablo Ruiz Picasso ‘Garcon à la pipe’ supera todos los récords al ser adjudicada en 93 millones de dólares, en subasta en Sotheby's.

2009.- El socialista Patxi López es elegido lehendakari, lo que le convierte en el primer jefe del gobierno no nacionalista del País Vasco.

2021.- El estado de Carolina del Sur (Estados Unidos) aprueba el fusilamiento como método alternativo de ejecución.

2022.- Los nacionalistas del Sinn Féin ganaban por primera vez las elecciones en Irlanda del Norte.

2023.- La OMS pone fin a más de 3 años de emergencia internacional por la covid-19.

¿Quién nació el 5 de mayo?

1282.- Juan Manuel, infante y escritor de Castilla.

1813.- Soren Kierkegaard, filósofo danés.

1846.- Federico Chueca, compositor español.

1924.- Leopoldo Torre Nilsson, cineasta argentino.

1943.- Rafael Martos 'Raphael', cantante español.

1952.- Jordi Llopart, atleta español.

2003.- Carlos Alcaraz, tenista español.

¿Quién murió el 5 de mayo?

1821.- Napoleón Bonaparte, emperador de Francia.

1977.- Ludwig Erhard, economista y político alemán.

1992.- Jean Claude Pascal, cantante y actor francés.

2010.- Lucho Barrios, cantante de boleros, peruano.

2018.- José María Íñigo, periodista y presentador español.

2024.- César Luis Menotti, 'El flaco', futbolista y entrenador de fútbol, argentino.

2025.- José Ángel de la Casa, periodista deportivo español.

¿Qué se celebra el 5 de mayo?

Hoy, 5 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos.

Horóscopo del 5 de mayo

Los nacidos el 5 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 5 de mayo

Hoy, 5 de mayo, se celebran san Sacerdote de Limoges, san Ángel y san Hilario.

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