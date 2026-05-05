Noticias de hoy, martes 5 de mayo de 2026

El crucero de lujo en el que se ha detectado un posible brote de hantavirus podría llegar a España.

El crucero del hantavirus podría llegar a España

El hantavirus ha puesto en jaque a un crucero de lujo con 150 personas a bordo. Siete están infectados, entre ellos tres han fallecido. En el barco viajan 14 españoles, que por el momento se encuentran bien y sin síntomas. El destino final del viaje era Canarias y la OMS estudia ahora qué hacer y dónde desembarcar. Sanidad prepara ya un protocolo de asistencia.

La declaración de Ábalos

La declaración de Ábalos pasa por negar todas las acusaciones y por cargar contra la UCO y la Fiscalía. Además, denuncia que existe un pacto entre Jésica y Aldama. El Tribunal Supremo ha concedido un día más a las defensas para preparar sus conclusiones. Este miércoles, previsiblemente, el caso mascarillas quedaría visto para sentencia.

Primer debate electoral en Andalucía

Todos contra Juanma Moreno. El primer debate de las elecciones se ha convertido en un cuatro contra uno. El presidente de la junta de Andalucía marca distancia con Vox que fía toda su apuesta a la prioridad nacional. Duro enfrentamiento con la izquierda por la crisis de los cribados y la emergencia habitacional.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca

Saltan las alarmas en la Casa Blanca por un tiroteo. Los Servicios Secretos detectan a un sospechoso con un arma de fuego. Han resultado heridas dos personas. Los periodistas fueron evacuados de inmediato. Y todo cuando solo han pasado unos días del intento de atentado contra Trump en la Cena de Corresponsales.

Operación 'Proyecto Libertad'

La 'Operación Proyecto Libertad' en Ormuz ha hecho que la tregua sea aún más frágil. En las últimas horas, los ayatolás han atacado un buque estadounidense y una planta petrolera de Emiratos. La respuesta de Trump: amenazar con "borrar de la faz de la Tierra" a Irán.

Brutal pelea en L'Hospitalet

Brutal pelea en L'Hospitalet. Hasta 11 puñaladas recibe en esa acera. Fue trasladado con pronósticos grave al Hospital. Cuatro sucesos en los últimos días. Los vecinos de esta localidad catalana denuncian la inseguridad que viven.

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