Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 5 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 5 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, viernes 5 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, martes 5 de mayo de 2026

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El crucero de lujo en el que se ha detectado un posible brote de hantavirus podría llegar a España.

El crucero del hantavirus podría llegar a España

El hantavirus ha puesto en jaque a un crucero de lujo con 150 personas a bordo. Siete están infectados, entre ellos tres han fallecido. En el barco viajan 14 españoles, que por el momento se encuentran bien y sin síntomas. El destino final del viaje era Canarias y la OMS estudia ahora qué hacer y dónde desembarcar. Sanidad prepara ya un protocolo de asistencia.

La declaración de Ábalos

La declaración de Ábalos pasa por negar todas las acusaciones y por cargar contra la UCO y la Fiscalía. Además, denuncia que existe un pacto entre Jésica y Aldama. El Tribunal Supremo ha concedido un día más a las defensas para preparar sus conclusiones. Este miércoles, previsiblemente, el caso mascarillas quedaría visto para sentencia.

Primer debate electoral en Andalucía

Todos contra Juanma Moreno. El primer debate de las elecciones se ha convertido en un cuatro contra uno. El presidente de la junta de Andalucía marca distancia con Vox que fía toda su apuesta a la prioridad nacional. Duro enfrentamiento con la izquierda por la crisis de los cribados y la emergencia habitacional.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca

Saltan las alarmas en la Casa Blanca por un tiroteo. Los Servicios Secretos detectan a un sospechoso con un arma de fuego. Han resultado heridas dos personas. Los periodistas fueron evacuados de inmediato. Y todo cuando solo han pasado unos días del intento de atentado contra Trump en la Cena de Corresponsales.

Operación 'Proyecto Libertad'

La 'Operación Proyecto Libertad' en Ormuz ha hecho que la tregua sea aún más frágil. En las últimas horas, los ayatolás han atacado un buque estadounidense y una planta petrolera de Emiratos. La respuesta de Trump: amenazar con "borrar de la faz de la Tierra" a Irán.

Brutal pelea en L'Hospitalet

Brutal pelea en L'Hospitalet. Hasta 11 puñaladas recibe en esa acera. Fue trasladado con pronósticos grave al Hospital. Cuatro sucesos en los últimos días. Los vecinos de esta localidad catalana denuncian la inseguridad que viven.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

VÍDEO: El complicado rescate a una niña atrapada en el tejado de un edificio en Cantabria

Rescate niña tejado

Publicidad

Sociedad

Mapa de las banderas azules en 2026 creado con IA

Las playas españolas alcanzan un nuevo récord de banderas azules de cara este verano

Un médico de espaldas

Dermatología y Cirugía Plástica, las primeras especialidades en agotar sus plazas: ¿Por qué son las plazas MIR más demandadas?

Detenido por golpear con un hacha a un hombre con intención de matarle y darse a la fuga en Bétera, Valencia

Detenido por golpear con un hacha a un hombre con intención de matarle y darse a la fuga en Bétera, Valencia

Noticias de hoy, viernes 5 de septiembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 5 de mayo de 2026

Un agente de los Mossos d'Esquadra
GIRONA

Una mujer mata a su marido de una puñalada en Salt, Girona

Imagen de archivo de la Policía Nacional
MADRID

Muere un joven de 20 años tras recibir una puñalada mortal en un parque de San Blas, Madrid

El joven presentaba una herida por arma blanca en el tórax y estaba en parada cardiorrespiratoria. La Policía Nacional ha detenido a un individuo.

Antena3 Noticias
Apuñalamiento

Las duras imágenes de la pelea que deja a dos desokupas heridos, uno de ellos de gravedad tras recibir 11 puñaladas

El hombre estaba en el suelo cuando recibió las puñaladas. Ha sido trasladado al hospital en estado grave

Efemérides de hoy 5 de mayo de 2026: Japón apaga sus reactores nucleares

Efemérides de hoy 5 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 5 de mayo?

Examen de oposición.

Miles de funcionarios sin plaza asignada cobran 1.060 euros por estar en casa

Madre del hijo que ha sufrido una negligencia médica

Indemnización récord de 13,3 millones de euros por una negligencia médica: "No hay dinero que pague el daño"

Publicidad