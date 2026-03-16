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La jueza archiva la segunda denuncia por agresión sexual contra Íñigo Errejón tras no presentarse en el juzgado

La denunciante, cuya identidad no se conoce, no acudió al juzgado para ratificar su versión de los hechos.

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El exdiputado de Sumar y cofundador de Podemos Íñigo ErrejónEFE

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El juzgado número 12 de Madrid ha archivado la segunda denuncia por agresión sexual contra Íñigo Errejón por la "falta del requisito de procedibilidad para poder investigar los hechos". La denunciante, que ha querido mantener el anonimato, no se presentó el pasado viernes ante el tribunal para ratificar su versión de los hechos.

Este hecho ha provocado que la jueza haya determinado que queda "constatada la ausencia de voluntad de denunciar los hechos por parte de la víctima".

La denunciante anónima no se presentó ante el juzgado

El que sí acudió al tribunal fue su abogado Alfredo Arrién, quien había pedido al juzgado que se le otorgara a su cliente la condición de testigo protegido. Arrién se presentó pero la jueza no le aceptó como el representante de la denunciante "al no haber comparecido la denunciante a ratificar dicha designación", ya que no nunca se aportaron datos ni DNI de ninguna persona.

Tampoco ratificó la designación de su abogado...

Según refleja el auto, Alfredo Arrién aseguró que su cliente le dijo que no acudiría al tribunal porque "tenía más que perder que ganar". La jueza también hace ver que era importante conocer "si de su declaración puede sobreentenderse que existe voluntad de denunciar, lo que puede desprenderse del propio contenido de la declaración y de la actitud y posicionamiento de la víctima".

La denunciante dijo en su momento que el 16 de octubre de 2021 fue forzada por el exportavoz de Sumar a practicarle dos felaciones y posteriormente sufrió una penetración vaginal sin consentimiento en su domicilio. Según la denuncia, ambos habían comenzado a hablar en 2021 a través de Instagram, y posteriormente trasladaron sus conversaciones a Telegram. Tal y como pudo saber 'Espejo Público' sería "una artista conocida" que no quiere "que esto afecte a su carrera".

Por otra parte, la primera denunciante, la actriz Elisa Mouliaá, retiró su denuncia hace más de un mes pero poco después decidió continuar con el proceso tras considerar que la última decisión de la Fiscalía de pedir la absolución del exlíder de Sumar "no puede quedar impune".

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