Dermatología y Cirugía Plástica, las primeras especialidades en agotar sus plazas: ¿Por qué son las plazas MIR más demandadas?

La elección de plazas MIR 2026 ha cerrado este lunes su primera jornada y lo ha hecho con una tendencia clara: Dermatología y Cirugía Plástica lideran el ranking.

Los aspirantes con mejor número de orden, concretamente, del 1 al 700, han sido los primeros en elegir su plaza dentro de un proceso en el que participan más de 16.000 médicos, que optan a un total de 9.278 vacantes. Este proceso de elección se llevará a cabo hasta el 27 de mayo.

Tan solo un día ha bastado para que Dermatología y Cirugía Plástica, Estética y Reparadora agoten todas sus plazas. Estas especialidades ya se consolidan como las de mayor éxito entre los aspirantes.

Especialidades más reclamadas

Dermatología ha sido la primera especialidad en completarse, con todas sus plazas adjudicadas antes del número de orden 486, que ha sido el último aspirante en escogerla. Este ha obtenido su plaza en el Hospital Universitario de Canarias, en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). Esto confirma, una vez más, su posición como la opción más competitiva del sistema de formación sanitaria especializada, gracias a su combinación de actividad clínica, procedimientos quirúrgicos menores y buenas condiciones laborales.

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, por su parte, ha agotado sus 53 plazas disponibles durante el primer día de elección. Esta especialidad mantiene un interés muy elevado entre los primeros números de orden, impulsada por su alta proyección profesional y su fuerte presencia tanto en el ámbito público como privado.

Entre las especialidades con mayor número de plazas adjudicadas en esta primera jornada figuran también Cardiología, con 88 plazas; Oftalmología, con 71; Anestesiología y Reanimación, con 46; y Cirugía Ortopédica y Traumatología, con 33.

En esta primera jornada también se ha estrenado una nueva especialidad ofertada: Medicina de Urgencias y Emergencias. A pesar de ello, por el momento no ha registrado ninguna adjudicación y mantiene vacantes sus 82 plazas.

Descentralización

Más allá de las especialidades, uno de los cambios más significativos de este primer día es la progresiva descentralización de las preferencias de los aspirantes. Aunque Madrid y Barcelona siguen presentes, pierden protagonismo frente a otras ciudades como Almería, Sevilla, Granada o Valladolid. Esta tendencia, que se viene observando en los últimos años, apunta a una mayor valoración de la calidad formativa de centros fuera de los grandes núcleos urbanos.

A lo largo de las próximas semanas podrá observarse como avanza el proceso de adjudicación hasta completar la oferta de plazas de formación sanitaria especializada. Tras esta primera sesión, el MIR 2026 arranca con las especialidades tradicionalmente más competitivas ya completas y con la atención puesta en la evolución de las nuevas incorporaciones.

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