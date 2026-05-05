Detenido por golpear con un hacha a un hombre con intención de matarle y darse a la fuga en Bétera, Valencia

Un hombre ha sido detenido en el municipio valenciano de Bétera por intentar matar a otro tras agredirle con un hacha, tal y como informa el Instituto Armado en un comunicado recogido por Europa Press.

Los agentes de la Guardia Civil recibieron el aviso de un viandante que encontró a un hombre herido tirado en el suelo, y se desplazaron inmediatamente hasta el lugar. El varón se encontraba en estado de shock y con heridas graves por, presuntamente haber sido golpeado con un hacha. Agentes de la Policía Local estaban asistiéndole, así como el vecino que dio la alerta.

Los efectivos de emergencia trataron de estabilizar a la víctima para proceder a su traslado al hospital, y la Guardia Civil procedió a realizar una exhaustiva investigación de campo para dar con el agresor. Según el relato del vecino, el autor de los hechos huyó a pietras una fuerte discusión, refugiándose presumiblemente en un inmueble abandonado cercano. Al parecer se trataba de una persona muy violenta.

Hallazgo del arma

Los agentes llevaron a cabo un despliegue operativo para la detención del hombre y el hallazgo de pruebas sobre la supuesta agresión. Se dirigieron hacia un edificio de grandes dimensiones, de aproximadamente 2500 metros cuadrados, donde en una de las estancias localizaron a un individuo que coincidía con la descripción que les habían facilitado: complexión corpulenta, cabello rapado, barba y una vestimenta de color oscuro con desgarros característicos en la camiseta que portaba, en concreto, un agujero en la parte de abajo y, además, zapatillas oscuras, que habían sido descritos por la propia víctima.

El sospechoso se excusó con que estaba durmiendo y que no tenía nada que ver con la agresión, pero los agentes decidieron proceder a una inspección ocular minuciosa del inmueble. En estas tareas, pudieron localizar en un altillo oculto de difícil acceso el arma del delito colocada detrás de unos bidones de hormigón. Se trataba del hacha con el que presuntamente se perpetró el ataque.

Detención del sospechoso

Tras el hallazgo, los agentes procedieron a la detención del individuo y entregaron el hacha al Servicio de criminalística de la Guardia civil de Valencia. Este paso fue fundamental para desvirtuar la versión del sospechoso y detenerle de madrugada. Se trataba de un hombre de 42 años y nacionalidad española a quien se le atribuye un delito de homicidio en grado de tentativa.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Bétera en colaboración con la Policía Local de la localidad. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Llíria Plaza número 5.

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