Una mujer mata a su marido de una puñalada en Salt, Girona

Una vecina de 31 años de Salt, Girona, se ha entregado voluntariamente en la comisaría de la localidad confesando el asesinato de su marido. Acudió a las autoridades afirmando que acabó con su vida de una puñalada en la pierna.

Las autoridades continúan investigando, pero se ha podido conocer que ambos mantenían una relación sentimental cuando, la tarde del lunes, aproximadamente a las 15:55 horas, la mujer actuó contra él con un arma blanca en un garaje próximo a la vivienda que ambos compartían.

Hallazgo del cadáver

A raíz de la confesión de la presunta asesina, según ha señalado la policía catalana en un comunicado oficial, varias patrullas de los Mossos d’Esquadra se desplazasen inmediatamente hasta el lugar de los hechos. Allí localizaron el cadáver de un hombre que mostraba evidentes signos de violencia.

El hallazgo del cadáver confirmó el relato de la asesina confesa y, en ese momento, los agentes procedieron a su detención por el homicidio.

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

Sin antecedentes de violencia

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), informó, por su parte, que la magistrada de la plaza 4 de Instrucción de Girona activó las diligencias para efectuar el levantamiento del cadáver del hombre y se hizo cargo de la investigación.

Por otro lado, el TSJC ha aclarado que no constan antecedentes de violencia entre ambos. Asimismo, la causa judicial se mantiene bajo secreto de sumario, restringiendo el acceso a información adicional mientras avanza la instrucción del caso.

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