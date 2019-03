Encuentran a una mujer asfixiada con una media y atada a la cama en su casa

La mujer hallada muerta el miércoles en su domicilio del barrio sevillano de Bellavista falleció de forma violenta, según han informado fuentes policiales, quienes han detallado que el Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía se ha hecho cargo de la investigación al objeto de tratar de esclarecer las circunstancias del suceso.



De este modo, las mismas fuentes han detallado que, por el momento, todos los indicios apuntan a que se trata de una muerte violenta, descartándose que la mujer, de unos 53 años de edad, pudiera haber fallecido de manera natural, aunque por el momento "no se descarta ninguna línea de investigación".



En este sentido, las fuentes han puesto de manifiesto que los agentes del Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía tratan de identificar y localizar en estos momentos a las personas que mantenían relaciones familiares o sentimentales con la finada y que vieron a ésta con vida en las últimas horas.



Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el suceso debido a que el juez ha decretado el secreto de sumario sobre este caso. No obstante, por el momento no se ha practicado ninguna detención en este sentido.



Fuentes municipales ya informaron de que la Policía Local habría sido movilizada después de que una sobrina de la difunta alertase a las autoridades de la ausencia de señales de vida por parte de esta persona. Una vez en el interior de la vivienda, fue descubierto el cadáver y la Policía Nacional se hizo cargo del asunto.