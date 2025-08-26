La misteriosa muerte de una menor de 17 años en un festival de Belfast

El concejal de Belfast, Micky Murray, ha solicitado una reunión urgente entre responsables municipales y representantes del Emerge Music Festival tras la muerte de una joven de 17 años ocurrida el domingo. Murray subrayó que los festivales están pensados para ser "lugares seguros" y trasladó su pésame: sus "más sinceras condolencias están con los seres queridos de la joven que ha perdido trágicamente la vida en estas circunstancias". El edil también instó a no especular mientras avanzan las pesquisas policiales.

Dos hospitalizados: una mujer grave pero estable

Además del fallecimiento, dos personas más fueron atendidas tras encontrarse indispuestas durante el evento celebrado en Boucher Playing Fields. Según la información disponible, una mujer de unos 30 años permanece en estado serio pero estable, mientras que un adolescente recibió tratamiento y se espera su recuperación total.

La asistencia sanitaria y la coordinación con los servicios de emergencia se mantuvieron activas durante las dos jornadas del festival.

La policía confirmó que las indagaciones continúan en torno a la muerte de la joven, que se sintió indispuesta en el recinto del festival el domingo 24 de agosto. En un comunicado, el superintendente Allister Hagan, Belfast District Cdr, detalló el dispositivo: "A lo largo de los dos días del evento, la policía local contó con el apoyo de agentes especializados de varias unidades, incluida la unidad aérea, el apoyo táctico, la sección canina y la unidad de tráfico".

El balance operativo del fin de semana incluye siete detenciones y trece "resoluciones inmediatas": tres multas de cuantía fija, una advertencia policial y nueve resoluciones comunitarias.

40.000 personas en dos días

Emerge, festival de música electrónica, congregó a más de 40.000 asistentes entre el sábado y el domingo. La organización y el Ayuntamiento de Belfast han sido contactados para valorar la petición de reunión y ofrecer su posición sobre lo ocurrido, a la espera de la respuesta formal.

La convocatoria extraordinaria que plantea Murray persigue revisar protocolos, reforzar medidas preventivas y garantizar que la experiencia de los asistentes sea coherente con el principio de seguridad por encima de todo.

