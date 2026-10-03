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FRATICIDIO

Encuentran a dos hermanos muertos en Lugo: uno de ellos estaba en una fosa séptica 

La principal línea de investigación apunta a un posible fratricidio. Según esta hipótesis, el hombre habría acabado con la vida de su hermana, que tenía discapacidad física e intelectual, y posteriormente se habría suicidado arrojándose a la fosa séptica. 

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial Europa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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La Guardia Civil investiga la muerte de dos hermanos, cuyos cuerpos han sido localizados este sábado en una vivienda de la aldea de Agustín, en el municipio lucense de Castroverde. 

El aviso se ha recibido alrededor de las 9:00 horas, cuando el 112 alertaba de la situación. Los agentes desplazados hasta el domicilio han encontrado a una mujer fallecida sobre una cama y con signos de violencia. Su hermano también había muerto, y ha sido localizado en el interior de una fosa séptica situada en la vivienda. 

La investigación permanece abierta y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis. No obstante, fuentes próximas al caso apuntan a que "no habría participado una tercera persona". 

Un fratricidio, la principal hipótesis

La principal línea de investigación apunta a un posible fratricidio. Según esta hipótesis, el hombre habría acabado con la vida de su hermana, que tenía discapacidad física e intelectual, y posteriormente se habría suicidado arrojándose a la fosa séptica. 

Los investigadores trabajan ahora para esclarecer las circunstancias exactas de ambas muertes.

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Hace tan solo un mes ocurría una noticia similar, pero esta vez en Sevilla, donde una discusión familiar terminaba en tragedia. La Policía Nacional arrestaba a un hombre, acusado de apuñalar a su hermano, causándole una grave herida.

El hermano herido fue trasladado al hospital, pero nada se pudo hacer por salvarle la vida. El hermano que empuñó el cuchillo fue detenido por los agentes en el lugar, donde también se trasladaron dotaciones de la Policía Nacional, de la Policía Local y de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 061.

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