La influencer española María Reus Huang, agredida por dos seguidoras en plena calle: "Noté un golpe en la nuca..."

María Reus Huang, influencer española con más de 2 millones de seguidores, ha denunciado en su Instagram una agresión en plena calle por parte de dos seguidoras.

La creadora de contenido ha subido un vídeo en sus redes sociales contando lo sucedido.

"De la nada noté un golpe en la nuca... lo siguiente que recuerdo es estar en el suelo. Me quedé en estado de shock"

"Sufrí una agresión en la calle hace unos días. Me reconocieron dos chicas, hubo un intercambio de sonrisas y no le di más importancia porque iba con mi música, feliz a comprar.. Salieron corriendo y yo. Sigo sin entenderlo porque intento siempre hacer todo con muchísimo respeto y muchísimo amor", empezó diciendo María Reus Huang en el vídeo en el que se aprecian las heridas sufridas tras el ataque.

La influencer siguió explicando lo sucedido y dejó claro que no se achantará: "Lo único que no voy a permitir es que dos personas logren que salga con miedo a la calle, que me esconda, o peor que me vuela una persona fría. Me niego a que la maldad de dos personas cambie mi forma de ser y me haga desconfiar de la bondad del resto", asegura.

La propia María dejó un mensaje escrito en la publicación: "La noticia más desagradable que he tenido que compartir en todos estos años. Pero me quedo con las buenas personitas que si existen en el mundo. Os quiero tesoros. Pd: ya se han tomado medidas con lo ocurrido, no os preocupéis. Ahora estoy con mi familia en la casa de los abuelitos", donde decenas de amigas, influencers y seguidores le han mostrado su apoyo y cariño.

No obstante y a pesar del susto, la creadora de contenido ha informado de que estos últimos días ha estado apoyándose en su familia y ha querido agradecer las muestras de cariño y preocupación por parte de tantas personas.