DESAPARICIÓN

Encuentran el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida en Tenerife

La desaparición fue denunciada alrededor de las 21:13 horas del jueves, lo que activó de inmediato un dispositivo de búsqueda que combinó personal especializado y voluntarios de Santiago del Teide.

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Marta Alarcón
Publicado:

Tras varios días de intensa búsqueda en el Parque Rural de Teno, en Tenerife, las autoridades han localizado el cuerpo sin vida de la mujer alemana que había desaparecido el pasado jueves en la zona del Mirador de Hilda. Todos los indicios apuntan a que se trata de esta mujer, según las fuentes del instituto armado, a expensas del resultado de la autopsia.

El hallazgo tuvo lugar este sábado, después de que un operativo coordinado por la Guardia Civil y apoyado por la Policía Local, bomberos voluntarios de Santiago del Teide y efectivos de Guía de Isora, recorriera senderos y áreas de difícil acceso en la zona montañosa. Según fuentes oficiales, el cadáver de la mujer fue encontrada a un punto cercano al mirador, un lugar conocido por sus vistas panorámicas y sus empinados barrancos.

La desaparición fue denunciada alrededor de las 21:13 horas del jueves, lo que activó de inmediato un dispositivo de búsqueda que combinó personal especializado y voluntarios de Santiago del Teide. La geografía del lugar, con fuertes pendientes y caminos escarpados, ha complicado la localización, prolongando las tareas durante tres días hasta dar con su cuerpo.

Aunque todavía no se han hecho públicos los resultados de la investigación sobre las causas de su muerte, el caso ha conmocionado a la comunidad local, y recuerda los riesgos que pueden implicar las actividades al aire libre en zonas de montaña si no se toman precauciones adecuadas.

Sigue la búsqueda de Airam

Mientras tanto, continúa la búsqueda de Airam Concepción, el joven de 20 años que desapareció en La Palma hace 13 días, con trastorno del espectro autista. Hace un par de días, se conocía una novedad importante respecto al dispositivo de búsqueda: aparecía una mochila en la zona de Los Cancajos y varios mensajes escritos en el suelo de un sendero, que coinciden con la caligrafía de Airam, además de un mensaje con una palabra clave para su madre.

La última vez que se vio al joven fue en la jornada coincidente con la celebración de Los Indianos, el pasado 16 de febrero, donde hay gran afluencia de público en la capital palmera. Desde que se denunció su desaparición, se trabaja en la búsqueda de Airam con dispositivos terrestres y medios aéreos desde la zona de El Pocito, en Villa de Mazo, hasta el Barranco Seco, en el límite norte de Santa Cruz de La Palma.

Por el momento, se está llevando a cabo el análisis de la mochila localizada con el fin de poder encontrar cualquier pista sobre la desaparición de Airam Concepción Alfonso.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

